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Восемь тысяч человек посетили псковскую «Лешугу» на третий день фестиваля

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Восемь тысяч человек собрал фестиваль «Лешуга» в Финском парке в Пскове 16 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Третий день собрал 8 000 зрителей — и мы вместе прожили этот день так, что его точно запомним надолго! Спасибо каждому, кто пришёл, танцевал, пробовал, улыбался и создавал эту уникальную атмосферу. "Лешуга" была невероятной. Мы прощаемся, но только до следующего лета. Берегите тепло этого праздника в душе!» - призвали в ТКД.

Фестиваль состоялся при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».

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