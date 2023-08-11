Туризм

Псков вошел в десятку популярных древних городов для путешествий в августе

Псков вошел в десятку популярных древних городов для путешествий в августе, сообщает сервис «Твил.ру».

Сервис бронирования определил самые популярные направления для путешествий по старинным городам в августе. На первом месте по популярности - столица Татарстана Казань, основанная в 1005 году н.э. На втором месте по популярности - дагестанский город Дербент, основанный в 463 году нашей эры. А на третьем месте - Ярославль, основанный в 1010 г. н.э.

«Важно отметить, что в обзор не включена Москва. А также то, что в сегодняшнем обзоре мы рассматриваем только живые и развивающиеся города, которые были основаны очень давно. Поэтому Севастополь не попал в обзор, несмотря на всем известный музей-заповедник "Херсонес", расположенный на территории города - потому что сам Севастополь основан в 1783 году. А для обзора отбирались города не моложе 1200 г. рождения», - говорится в сообщении.

Десять популярных старых городов для путешествий в августе: