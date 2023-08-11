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Туризм

Псков вошел в десятку популярных древних городов для путешествий в августе

15.08.2023 18:15|ПсковКомментариев: 0

Псков вошел в десятку популярных древних городов для путешествий в августе, сообщает сервис «Твил.ру».

Сервис бронирования определил самые популярные направления для путешествий по старинным городам в августе. На первом месте по популярности - столица Татарстана Казань, основанная в 1005 году н.э. На втором месте по популярности -  дагестанский город Дербент, основанный в 463 году нашей эры. А на третьем месте - Ярославль, основанный в 1010 г. н.э.

«Важно отметить, что в обзор не включена Москва. А также то, что в сегодняшнем обзоре мы рассматриваем только живые и развивающиеся города, которые были основаны очень давно. Поэтому Севастополь не попал в обзор, несмотря на всем известный музей-заповедник "Херсонес", расположенный на территории города - потому что сам Севастополь основан в 1783 году.  А для обзора отбирались города не моложе 1200 г. рождения», - говорится в сообщении.

 Десять популярных старых городов для путешествий в августе:

  1. Казань, Татарстан;
  2. Дербент,  Дагестан;
  3. Ярославль, Ярославская область;
  4. Керчь, Крым;
  5. Великий Новгород, Новгородская область;
  6. Псков, Псковская область;
  7.  Владимир, Владимирская область;
  8. Суздаль, Владимирская область;
  9. Тверь, Тверская область;
  10. Кострома,  Костромская область.
Теги: #туризм #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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