Туризм

Где и как российские туристы провели лето, выяснили эксперты

Эксперты рассказали, как провели лето российские туристы, сообщает национальный туроператор «Алеан».

Специалисты компании проанализировали данные бронирований за июнь, июль, август и выяснили, что 68 процентов заказов сделали поклонники пляжного отдыха. Они ездили на Черное, Балтийское и Каспийское море. Спрос на размещение в Сочи превысил показатели лета прошлого года на пять процентов, в Анапе — на 26 процентов, пишет РИА Новости.

Аналитики отмечают, что среди отдыхающих на российском побережье стало больше семейных туристов, которые раньше ездили за границу. При этом самыми востребованными были гостиницы, работающие на «все включено»: их загрузка приближалась к 100 процентам. Кроме того, существенная часть отпускников сменила привычный формат отдыха в больших отелях на размещение в апартаментах рядом с курортной инфраструктурой.

Каждый пятый пользователь летом отправился на лечебные курорты — Минводы, Белокуриху, также клиенты активно бронировали санатории Подмосковья и Белоруссии, отмечают эксперты.

За год число желающих провести отпуск именно так выросло на 17 процентов, причем контингент молодеет: растет число отдыхающих в возрасте от 35 до 50 лет, пар без детей. Кроме того, загрузка здравниц достигает 90%, причем почти круглый год. Наибольшим спросом пользуются детокс-процедуры и программы снижения веса.

В загородных гостиницах своего или соседнего региона провели каникулы восемь процентов туристов. Наиболее востребованные объекты — рядом с водоемами и те, где есть бассейны и хороший спа-комплекс. Растет интерес к экоотелям и глэмпингам. Путешествующие по своей или соседней области, как правило, совмещают сити-туры и отдых на природе, визиты в усадьбы, отмечают аналитики. А еще загородные объекты часто выбирают участники тематических туров — астрономических, ретрит-программ. Туда же вывозят сотрудников крупные корпорации.

Экскурсионные и активные программы привлекли 2,5 и 0,5 процента пользователей соответственно. Чтобы изучить достопримечательности с гидом, значительная часть туристов едет в две столицы и Казань. В походы отдыхающие чаще всего отправляются в Карелию, на Алтай, Байкал и Урал.

Каникулы в детских лагерях выбрал один процент клиентов. Наиболее востребованы те, что расположены на черноморском побережье. Самый большой спрос на тематические смены — языковые, творческие, патриотические и спортивные.