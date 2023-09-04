Туризм

Как можно экономить на отдыхе в Турции, объяснили эксперты

В этом сезоне туристам стали предлагать туры в Турцию, которые позволяют сэкономить на отдыхе. Так, по данным АТОР, ряд туроператоров предлагают комбинировать отели, останавливаясь в гостиницах категории «четыре звезды», однако пользоваться при этом инфраструктурой «пятерок».

Такое возможно при отдыхе на анталийском побережье Турции, где есть крупные гостиничные комплексы различной категории, имеющую общую инфраструктуру. При этом разница в стоимости проживания в отелях разной категории может составлять до 30%, что является существенной экономией, пишет RuNews24.

Более того, отмечают эксперты, есть отели с категорией «три звезды», постояльцы которых могут пользоваться услугами пляжем и баром четырехзвездочного отеля.