Туризм

Авиарейс на Махачкалу планируют запустить в Псковской области с 2024 году

Авиарейс на Махачкалу планируют запустить в Псковской области с 2024 году. Об этом заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева рассказала во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, результаты которой он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы также заложили Махачкалу, все очень просят, аэропорт тоже говорит, что это востребованное направление 1 апреля по 30 сентября следующего года заложили это направление», – рассказала Нинель Салагаева.

Также, есть предложения запуска авиарейсов на Мурманск и Казань.