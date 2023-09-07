Туризм

Отдых на Черноморском побережье подешевел на 10-15%

С началом учебного года отдых на Черноморском побережье подешевел на 10-15%. В Крыму, где также комфортно отдыхать в бархатный сезон, цены сейчас снизились на 20% и более, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Для отдыха в бархатный сезон россиянам стоит выбрать Анапу, Туапсинский район, Геленджик, Сочи, считает эксперт. «С первых чисел октября стоимость проживания снижается еще больше. Более того, перелеты становятся более свободными и оптимальными», — отметил он.

Потерявший за лето порядка 30% турпотока Крым сейчас вновь набирает обороты, добавил Барзыкин. Это направление остается востребованным у жителей страны, так как там не поднимались цены даже во время туристического бума, а сейчас еще и снизились. Еще одним популярным направлением для отдыха россиян в бархатный сезон является Калининград, хотя вода в Балтийском море прохладная, пишет RuNews24.

«Если путешественникам не принципиально наличие моря, то Минеральные Воды — это лучшее решение, — добавил турэксперт. — В этом районе хорошо развита санаторно-курортная база».

На культурно-познавательные поездки и туры россияне едут в Санкт-Петербург, также они могут посетить Москву и Подмосковье, добавил Барзыкин.