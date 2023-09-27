Туризм

Модульные гостиницы появятся в Псковской области

Модульные гостиницы появятся в Псковской области. Об этом сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Учитывая то, как загружаются отели, можно сделать вывод, что наши туроператоры и те предложения, которые есть в нашем регионе, доступны и востребованы», – рассказала Гелена Самохвалова

Также гостья студии отметила, что предложения формируются в разной ценовой категории.

«Нам, конечно, не хватает отелей среднего класса, достаточного комфортного, и Максим Решетников (министр экономического развития РФ - ред.) сообщил радостную новость, что нам будут выделены очередные грантовые деньги на строительство кемпингов, глемпингов, модульных гостиниц. Это очень важно, учитывая, что сроки реализации там достаточно недлительные», – поделилась Гелена Самохвалова.

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Кроме того, специалист подчеркнула, что строительство данных объектов туризма привлечет большое количество людей.

«Внимание федерального центра в этой части дорогого стоит. Потому что таким образом мы привлечем сюда тот сегмент, который не ехал до этого, потому что ему не надо 4 звезды, ему не надо СПА, а ему нужен простой отдых. И таких людей очень много», – отметила Гелена Самохвалова.