Туризм

Михаил Ведерников отметил эффективность создания модульных гостиниц в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил эффективность создания модульных гостиниц в Псковской области. Об этом глава региона сообщил в ходе пресс-подхода сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Эффект можно измерить тем, что 158 млн уже реализовано, эти места построены. В ближайшее время регион получит 270 млн. Запрос от нашего бизнеса все ещё есть, поэтому программа важная и актуальная», – сказал он.

Михаил Ведерников поблагодарил главу Минэкономразвития Максима Решетникова и его команду за формат работы, который быстро даёт ощутимые результаты.

«Будем пользоваться этим инструментом максимально эффективно. Договорённости достигнуты по ряду вопросов», – заключил глава региона.