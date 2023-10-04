Туризм

Псковские здравницы представлены на выставке «Старшее поколение» в Петербурге

Представители профсоюзных санаториев и баз отдыха Псковской области принимают участие в выставке «Старшее поколение», которая проходит в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Нашим профсоюзным здравницам и базам отдыха есть, что предложить жителям Санкт-Петербурга. Это стабильно высокое качество обслуживания и доступные цены на отдых и оздоровление», - прокомментировал выставку председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Как отметила заведующая отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Ирэна Заблоцкая, псковские санатории пользуются большим спросом. Люди активно подходят к стойке псковских профсоюзов, задают вопросы и бронируют места.

«Берем контакты, бронируем на месте, сразу. Что особо приятно, многие знакомы с нашими здравницами и передают слова благодарности персоналу санаториев», - добавила Ирэна Заблоцкая.