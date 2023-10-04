Туризм

Делегация Псковской области договорилась в Минске о развитии образовательного туризма

Делегация Псковской области находится с официальным визитом в Минске. Основное внимание в рамках официального визита приковано к обсуждению вопросов сотрудничества в сфере образования, туризма и молодежной политики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, Минским городским исполнительным комитетом, представительством постоянного комитета Союзного государства

В составе делегации, которую возглавляет первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, — руководители исполнительных органов и управлений правительства: председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков, врио начальника управления общественных проектов и молодежной политики Кристина Лунева.

В первый день официального визита уже состоялся ряд деловых встреч, посвященных развитию сотрудничества между Псковской областью и Республикой Беларусь. Одна из них — с руководством Минского городского исполнительного комитета.

Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран поприветствовал участников делегации в белорусской столице. «Образование — тот потенциал, который мы готовы развивать совместно. В Минске более 250 школ, порядка 50 колледжей, около 30 вузов. Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Во многих учреждениях созданы экспозиции, посвященные событиям Великой Отечественной войны и геноциду белорусского народа. Начиная с установления тесных связей с отдельными учреждениями образования, важно развивать это направление и наполнять его реальными делами», — заметил Артем Цуран и подчеркнул, что совместное сотрудничество Минска и Псковской области пойдет на пользу детям двух стран.

В свою очередь Вера Емельянова выразила признательность белорусским коллегам, напомнив о многолетнем тесном сотрудничестве. «Для наших детей нужно не просто создать благоприятную атмосферу, а наполнить ее образовательной составляющей. — отметила Вера Емельянова. — Мы заинтересованы в развитии образовательного туризма как стратегического направления сотрудничества с Минском. В первую очередь в сфере проектов, направленных на патриотическое воспитание, работу с молодежью. Предстоящий год — год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Чрезвычайно важно рассказывать нашим детям правду, поведать все, что происходило. Для этого есть ресурсы и большое желание».

По итогам участники встречи договорились выработать программу совместного взаимодействия, в том числе по обмену делегациями молодежи и педагогов.

Перспективы сотрудничества в реализации совместных проектов в области развития школьного и молодежного туризма белорусская и российская стороны рассмотрели и на совещании в Министерстве спорта и туризма Беларуси. Вопросы сотрудничества были обсуждены с первым заместителем министра спорта и туризма Беларуси Александром Дороховичем.

Участие Союзного Государства в укреплении российско-белорусского партнерства стало темой встречи Веры Емельяновой с руководителем представительства постоянного комитета Союзного Государства Марианной Щеткиной.

Официальная делегация Псковской области сегодня посетит ряд объектов сферы образования и обсудит направления взаимодействия с руководством министерства образования Республики Беларусь. Планируется, что псковичи посетят одну из минских школ, а также Республиканский центр краеведения и экологии.

Напомним, в сентябре губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, посвященное вопросам сотрудничества Псковской области с Республикой Беларусь. В качестве одних из ключевых направлений дальнейшей работы как раз было определено культурное и молодежное взаимодействие, обмен опытом в сфере образования, открытие новых туристических маршрутов.