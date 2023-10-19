Туризм

Создание туристического кода Пскова планируют завершить к декабрю

Создание туристического кода Пскова планируют завершить к декабрю. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видеозапись совещания опубликована в Telegram-канале главы региона.

Скриншот видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Есть то, что мы отработали и установили. Экономия получилась большая, но почти всю отторговали. Остаются буквально мелочи. Активно делается смотровая площадка с видом на Мирожский монастырь, электрозаправки у нас в поставке. В данный момент устанавливаются домики на улице Пушкина. Все в работе. С комитетом по туризму задача стоит до конца ноября. Домики уже теплые. Сейчас туда проведут сети и можно будет даже поставить небольшой электрообогреватель», - рассказал глава города.

На улице Пушкина также меняют вывески под единый стиль. В ближайшее время приступят к установке адресных табличек с новым и старым названием улицы.

«За ноябрь большинство работ сделаем. В данный момент освоение уже больше 30%, часть уже пришла, поэтому будем догонять. Может, что-то останется на декабрь, но мы стараемся сделать. Все нам рекомендуют, чтобы федеральные средства были освоены до декабря. До 1 декабря постараемся максимально это сделать», - уточнил Борис Елкин.