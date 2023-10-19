Туризм

Модульный отель появился на «Форелевом хуторе» в Печорском районе

10 модулей на 20 мест установили на «Форелевом хуторе» в Печорском районе благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

Посетители «Форелевого хутора» могут не только переночевать с комфортом, но и поесть в местном ресторане, заняться рыбалкой и другими видами активного отдыха, отметили в комитете.

В 2022 году для развития инфраструктуры туристического объекта был получен грант, на средства которого приобретено прокатное оборудование – лодка, комплект спиннинговый для рыбалки, велосипеды, байдарки, туристические наборы.

Также у гостей хутора появилась возможность наблюдать космические объекты с помощью телескопа.

Ранее сообщалось, что новый модульный отель появился в Великолукском районе благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».