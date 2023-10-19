Туризм

Модульный отель с панорамным видом появился на великолукской базе «Солнечный». ФОТО

Новый модульный отель – база отдыха «Солнечный» – появился в Великолукском районе благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

«Номерной фонд составил 66 мест. В его состав вошли современные домики с панорамным видом на сосновый лес и озеро. Здесь можно отлично провести время с веселой компанией или комфортно отдохнуть с семьей», - рассказали в комитете.

Помимо этого, совсем рядом на территории базы отдыха «Солнечный» успешно реализованы проекты по направлению развития пляжной инфраструктуры.

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«Желаем новому отелю благодарных гостей и процветания!» - добавили в комитете.