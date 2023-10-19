Модульный отель с панорамным видом появился на великолукской базе «Солнечный». ФОТО

Новый модульный отель – база отдыха «Солнечный» – появился в Великолукском районе благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области
«Номерной фонд составил 66 мест. В его состав вошли современные домики с панорамным видом на сосновый лес и озеро. Здесь можно отлично провести время с веселой компанией или комфортно отдохнуть с семьей», - рассказали в комитете.
Помимо этого, совсем рядом на территории базы отдыха «Солнечный» успешно реализованы проекты по направлению развития пляжной инфраструктуры.
«Желаем новому отелю благодарных гостей и процветания!» - добавили в комитете.