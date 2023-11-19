Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
CULT твоей красоты
Теплый дом ЛОНГРИД
«Истфакт» Сокровища Острова
Магазин для фермерского хозяйства
бизнес-ланчи вкусные обеды
вопросы о муниципальной реформе
ЛОНГРИД проверить здоровье
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
День открытых дверей «Академия слуха»
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Советы на зиму псковским водителям
«Зенча-Псков» кто там?
Досуг псковского школьника
Права работающих матерей
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Туризм 19.11.2023 14:000 Карту зимних пляжей составили в Сочи 27.11.2023 14:070 Гостиницу хотят открыть в исторических зданиях в Финском парке Пскова 27.11.2023 12:270 Ведущий телепрограммы «Вокруг света» пригласил россиян в Псков на Новый год 23.11.2023 20:000 Жителей Псковской области приглашают к участию в новом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства» 20.11.2023 17:230 Новый выпуск телепрограммы «Непутевые заметки» посвящен Псковщине 20.11.2023 08:051 Туроператоры рассказали о росте стоимости новогодних предложений
 
 
 
Самое популярное 23.11.2023 10:063 Патогенные бактерии обнаружило Роскачество в пельменях 24.11.2023 11:097 «Месяцы жила с трупами»: стали известны жуткие подробности убийства троих детей в Псковской области 21.11.2023 10:580 Труп священника нашли в колодце в Печорском районе 24.11.2023 10:242 Мать подозревают в убийстве троих детей в Псковской области 24.11.2023 19:550 В Псковской области простились с четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе СВО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Гостиницу хотят открыть в исторических зданиях в Финском парке Пскова

27.11.2023 14:07|ПсковКомментариев: 0

Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Двор Лапина», расположенного на улице Гоголя, 50, 50а в Пскове, прошла государственную историко-культурную экспертизу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото из научно-проектной документации

Объект расположен у бывших Никольских ворот восточной стены старого Окольного города, на территории, называемой «Островок», вдоль современной улицы Гоголя. Собственник здания - ООО «СтройДЦ». «Двор Лапина» состоит из двух зданий - «Дом жилой каменный» (I-я половина XIX века) и «Флигель деревянный» (конец XIX – начало XX века). 

Проект подразумевает реставрацию объекта культурного наследия и его приспособление для современного использования – размещения в здании гостиничного номерного фонда. Государственную историко-культурную экспертизу провели специалисты общества с ограниченной ответственностью «Ризалит». 

Для здания «Дом жилой каменный» предусмотрено: 

  • восстановление утраченных наружных стен флигеля, пристройки и перехода;
  • восстановление всех плоских деревянных перекрытий;
  • устройство новых конструкций крыш над двухэтажным зданием, пристройкой, переходом и одноэтажным флигелем;
  • устройство труб вентиляционных каналов;
  • реставрация и восстановление утраченных декоративных элементов фасадов;
  • оштукатуривание и покраска фасадов;
  • реставрация сохранившихся ступеней и докомпановка утраченных частей ступеней парадной лестницы, ведущей на второй этаж (каменные ступени выполняются аналогично существующим) и устройство несущей конструкции под ними;
  • восстановление геометрии дверных проёмов;
  • раскрытие раннее существовавших оконных проёмов;
  • выполнение внутренней планировки;
  • замена заполнений оконных и дверных проёмов;
  • внутренняя отделка всех помещений;
  • ремонт инженерных сетей (устраиваются следующие инженерные системы: приточновытяжная вентиляция, электрические сети, сети связи, отопление, водоснабжение и водоотведение);
  • устройство отмостки, с выполнением работ по планировке участка. 

Для здания флигеля готовятся следующие работы: 

  • восстановление стен деревянного сруба;
  • восстановление деревянных пристроек со стороны двора;
  • устройство обшивки фасадов из профилированной доски (горизонтальная обшивка);
  • воссоздание утраченных декоративных элементов фасадов;
  • устройство новой конструкции крыши;
  • устройство труб вентиляционных каналов;
  • устройство плоских перекрытий; - монтаж новых лестниц на второй этаж и лестниц для подъёма со второго этажа на утеплённое чердачное пространство;
  • выполнение внутренней планировки;
  • установка оконных и дверных блоков;
  • расчистка и ремонт подвального пространства в северо-восточной части здания, а также устройство лестницы для спуска в помещения подвала со стороны северо-западного фасада;
  • ремонт инженерных сетей (устраиваются следующие инженерные системы: приточновытяжная вентиляция, электрические сети, сети связи, отопление, водоснабжение и водоотведение);
  • устройство отмостки, с выполнением работ по планировке участка.

Основные демонтажные работы проводятся в рамках первоочередных противоаварийных работ. 

На земельном участке предусмотрены следующие виды работ:

  • очистка территории от бурьяна и самосева, вырубка кустарников, демонтаж старых асфальта-бетонных покрытий проездов в границах участка,
  • выравнивание территории участка в соответствии с планировочным решением;
  • устройство новых, замена и демонтаж старых инженерных сетей;
  • устройство дорожек подхода к вновь организовываемому центральному входу на юго-восточном фасаде. Покрытие пешеходных дорожек предусмотрено выполнить в гранитной брусчатке; 
  • устройство новых проездов и площадок с покрытием из гранитной брусчатки;
  • устройство площадок для временного хранения автотранспорта;
  • устройство новой отмостки по периметру объекта;
  • установка элементов благоустройства (урны, скамейки), устройство контейнерной площадки для сбора мусора;
  • устройство освещения территории;
  • восстановительный ремонт покрытий проездов и дорожек, повреждённых в ходе выполнения работ по прокладке и замене инженерных сетей;
  • также проектом предусмотрены восстановительные работы по озеленению на повреждённых (в ходе устройства новых инженерных сетей) участках газонов.

Согласно проекту, на первом этаже каменного здания планируется разместить гостиничные номера. Также на первом этаже будет комната охранника, камера хранения и санузел для посетителей. Подъём на второй этаж осуществляется по каменной лестнице, распложённой в пристройке здания.

На втором этаже пристройки находится санузел для посетителей и бельевая. В переходе между каменным и деревянным зданием расположено помещение приёма и оформления приезжающих с небольшой комнатой для сейфов. На втором этаже каменного здания также размещаются гостиничные номера. Все санузлы в номерах совмещённые.

Для обеспечения доступа гражданам, в том числе маломобильным группам населения, с восточной стороны здания (внутренний двор) предусмотрено устройство пандуса перед входом в помещения первого этажа каменного здания.

На первом этаже деревянного здания планируется разместить гостиничные номера. У трёх номеров первого этажа отдельные входы непосредственной с улицы. Подъём на второй этаж осуществляется по лестнице, распложённой в пристройке здания. На втором этаже также размещаются гостиничные номера.

Также в здании имеются технические помещения, расположенные в подвале. Спуск в подвал осуществляется по отдельной лестнице, устроенной в пристройке здания. 

Теги: #Финский парк #реконструкция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Поддерживаете ли инициативу о наказании чиновников и менеджеров за взятки до 10 тысяч рублей?
В опросе приняло участие 5 человек
27.11.2023, 14:490 Реку Пскову очистят от водной растительности в 2024 году 27.11.2023, 14:430 Приезжих браконьеров поймали на Чудском озере 27.11.2023, 14:360 Кусты сирени спиливают на улице Розы Люксембург в Пскове. ВИДЕО 27.11.2023, 14:300 Новые новогодние инсталляции установят в Пскове
27.11.2023, 14:250 В две смены: как Великие Луки справились с первым снегопадом 27.11.2023, 14:170 Женщина в Новосокольниках насильно отобрала у собутыльника телефоны и деньги 27.11.2023, 14:140 Дмитрий Шахов о защите прав двух псковских спортсменок 27.11.2023, 14:070 Гостиницу хотят открыть в исторических зданиях в Финском парке Пскова
27.11.2023, 13:550 О предстоящих в новом сезоне ремонтных работах проинформировали «Псковские тепловые сети» 27.11.2023, 13:430 Спортсмены клуба Nordman перешли в лигу А после победы на открытом чемпионате по настольному теннису 27.11.2023, 13:360 Две старейшие школы отметили круглые даты в Псковской области 27.11.2023, 13:330 Интерактив: Планерка в поликлинике в разгар приемного дня
27.11.2023, 13:220 Себежанина оштрафовали на 600 тысяч рублей за взятку сотруднику ФСБ 27.11.2023, 13:030 Более 350 кубометров снега вывезли с великолукских улиц за три дня 27.11.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 27.11.2023, 12:500 С внедрением ИИ во все сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования: итоги главной дискуссии AI Journey 2023
27.11.2023, 12:370 Пскович ограбил магазин и успел выпить ворованный виски до задержания 27.11.2023, 12:310 СОЦПРОФ: На 130 тысяч рублей могут оштрафовать организацию за непроведенный повторный инструктаж по охране труда 27.11.2023, 12:270 Ведущий телепрограммы «Вокруг света» пригласил россиян в Псков на Новый год 27.11.2023, 12:200 Две бани сгорели в Псковском районе на выходных
27.11.2023, 12:080 Около 800 животных погибли в аквариуме Севастополя из-за затопления 27.11.2023, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о ремонтной программе «Псковских тепловых сетей» 27.11.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 ноября 27.11.2023, 11:520 Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю
27.11.2023, 11:430 В Киргизии представили юбилейный календарь Пушкинского заповедника 27.11.2023, 11:300 Конференция «Земля Псковская, древняя и современная» открылась в Пскове  27.11.2023, 11:190 Жилой дом с мансардным этажом горел в Великих Луках 27.11.2023, 11:160 Исполнилось 80 лет со дня трагических событий в деревне Красуха Порховского района
27.11.2023, 11:070 «Постскриптум»: Решения президента, последствия снегопада и нужны ли опросы населения по оценке мэров? 27.11.2023, 10:500 Дорожники продолжают расчистку улиц Пскова от снега. ФОТО 27.11.2023, 10:420 Легковой автомобиль горел в Пскове из-за короткого замыкания 27.11.2023, 10:400 30-й выпуск проекта «Истфакт»: Сокровища Острова
27.11.2023, 10:350 «Беседка»: Об итогах ремонтного сезона «Псковских тепловых сетей» 27.11.2023, 10:280 Сбер представил платформу Voice AI для повышения лояльности клиентов бизнеса 27.11.2023, 10:160 Названы лауреаты первой национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта» 27.11.2023, 10:060 Бюджет Пскова в первом чтении предстоит принять депутатам 30 ноября
27.11.2023, 09:530 Тригорскому подарили ложку Евпраксии Вульф 27.11.2023, 09:430 Сильный снег начнется в Псковской области 27 ноября 27.11.2023, 09:300 Минфин может обязать глав регионов лично отвечать за дефицит бюджета 27.11.2023, 09:150 Бизнес уплатит со скидкой 225 млрд налога на сверхприбыль
27.11.2023, 09:000 Более 20% жителей СЗФО категорически не хотят, чтобы их руководство веселилось вместе с ними на корпоративах 27.11.2023, 08:450 Россияне стали чаще брать кредиты на технику 27.11.2023, 08:300 Псковская область заняла 72 место по способности жителей накопить 1 миллион рублей 27.11.2023, 08:110 В России предлагают лишать свободы до 7 лет за контрабанду жидкостей для вейпов
27.11.2023, 07:550 Названо основание для увеличения пенсий тем, кого не затронет индексация 27.11.2023, 07:350 Как выгодно распорядиться деньгами до конца года, объяснил эксперт 27.11.2023, 07:190 Небольшой снег в отдельные дни прогнозируют на Северо-Западе России 27.11.2023, 07:000 Отдельное наказание за мелкие взятки чиновниками и менеджерами введут в России
27.11.2023, 00:580 Мощный ураган обрушился на Крым, полмиллиона человек остались без света 27.11.2023, 00:393 «МК» сообщил о новой жертве великолучанки, обвиняемой в убийстве своих детей 26.11.2023, 23:260 Глава Донской митрополии, уроженец Порхова совершил паломничество к святыням Псковской земли 26.11.2023, 22:000 В Госдуме предложили способ выхода России из «демографической ямы»
26.11.2023, 21:330 Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты к Новому году 26.11.2023, 21:050 Полиция призвала псковичей не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами 26.11.2023, 20:270 Найден потенциальный способ продления жизни 26.11.2023, 19:580 Федерации фехтования Псковской области исполнилось 50 лет
26.11.2023, 19:170 Международный хоккейный турнир пройдет в Пскове 26.11.2023, 19:030 Импорт виски в РФ вырос в 4 раза 26.11.2023, 18:560 Стало известно, как подержанные автомобили подорожали в России в ноябре 26.11.2023, 18:260 Бесхозные постройки горели в районах Псковской области
26.11.2023, 17:470 На возрождение псковских объектов культурного наследия требуется не менее 10 млрд рублей 26.11.2023, 17:112 Митрополит Тихон: Кот Владыка и бульдог Хрюнстон прибыли в Крым 26.11.2023, 16:430 Определены обладательницы титулов «Мисс/Миссис Псков 2023» 26.11.2023, 15:583 Депутат Козловский назвал перспективные направления сотрудничества РФ и Ирана
26.11.2023, 15:440 Конкурс красоты без шпилек и подковерных игр 26.11.2023, 15:260 Щенок спасен при пожаре в Псковской области 26.11.2023, 14:510 Путин на следующей неделе выступит на Всемирном русском народном соборе 26.11.2023, 14:160 Причины появления галлюцинаций за рулем назвала водителям псковская ГИБДД
26.11.2023, 13:442 Стоматолог удалил ребенку коренной зуб вместо молочного и прикрепил его обратно проволокой 26.11.2023, 13:111 Первый выпускной курсантов Центра военно-спортивной подготовки «Воин» прошел в Пскове. ФОТО 26.11.2023, 12:521 Борис Елкин: Спасибо всем мамам за тепло и нежность 26.11.2023, 12:342 Во Франции вспыхнули беспорядки после гибели подростка
26.11.2023, 12:120 Матерей и вдов погибших героев поздравили в Псковской области 26.11.2023, 12:032 Стоимость мандаринов может сравняться с ценой красной икры 26.11.2023, 11:510 Безработная великолучанка фиктивно зарегистрировала иностранцев 26.11.2023, 11:381 Школьник пострадал от взрыва найденной отцом кофемолки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru