Туризм

Гостиницу хотят открыть в исторических зданиях в Финском парке Пскова

Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Двор Лапина», расположенного на улице Гоголя, 50, 50а в Пскове, прошла государственную историко-культурную экспертизу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото из научно-проектной документации

Объект расположен у бывших Никольских ворот восточной стены старого Окольного города, на территории, называемой «Островок», вдоль современной улицы Гоголя. Собственник здания - ООО «СтройДЦ». «Двор Лапина» состоит из двух зданий - «Дом жилой каменный» (I-я половина XIX века) и «Флигель деревянный» (конец XIX – начало XX века).

Проект подразумевает реставрацию объекта культурного наследия и его приспособление для современного использования – размещения в здании гостиничного номерного фонда. Государственную историко-культурную экспертизу провели специалисты общества с ограниченной ответственностью «Ризалит».

Для здания «Дом жилой каменный» предусмотрено:

восстановление утраченных наружных стен флигеля, пристройки и перехода;

восстановление всех плоских деревянных перекрытий;

устройство новых конструкций крыш над двухэтажным зданием, пристройкой, переходом и одноэтажным флигелем;

устройство труб вентиляционных каналов;

реставрация и восстановление утраченных декоративных элементов фасадов;

оштукатуривание и покраска фасадов;

реставрация сохранившихся ступеней и докомпановка утраченных частей ступеней парадной лестницы, ведущей на второй этаж (каменные ступени выполняются аналогично существующим) и устройство несущей конструкции под ними;

восстановление геометрии дверных проёмов;

раскрытие раннее существовавших оконных проёмов;

выполнение внутренней планировки;

замена заполнений оконных и дверных проёмов;

внутренняя отделка всех помещений;

ремонт инженерных сетей (устраиваются следующие инженерные системы: приточновытяжная вентиляция, электрические сети, сети связи, отопление, водоснабжение и водоотведение);

устройство отмостки, с выполнением работ по планировке участка.

Для здания флигеля готовятся следующие работы:

восстановление стен деревянного сруба;

восстановление деревянных пристроек со стороны двора;

устройство обшивки фасадов из профилированной доски (горизонтальная обшивка);

воссоздание утраченных декоративных элементов фасадов;

устройство новой конструкции крыши;

устройство труб вентиляционных каналов;

устройство плоских перекрытий; - монтаж новых лестниц на второй этаж и лестниц для подъёма со второго этажа на утеплённое чердачное пространство;

выполнение внутренней планировки;

установка оконных и дверных блоков;

расчистка и ремонт подвального пространства в северо-восточной части здания, а также устройство лестницы для спуска в помещения подвала со стороны северо-западного фасада;

ремонт инженерных сетей (устраиваются следующие инженерные системы: приточновытяжная вентиляция, электрические сети, сети связи, отопление, водоснабжение и водоотведение);

устройство отмостки, с выполнением работ по планировке участка.

Основные демонтажные работы проводятся в рамках первоочередных противоаварийных работ.

На земельном участке предусмотрены следующие виды работ:

очистка территории от бурьяна и самосева, вырубка кустарников, демонтаж старых асфальта-бетонных покрытий проездов в границах участка,

выравнивание территории участка в соответствии с планировочным решением;

устройство новых, замена и демонтаж старых инженерных сетей;

устройство дорожек подхода к вновь организовываемому центральному входу на юго-восточном фасаде. Покрытие пешеходных дорожек предусмотрено выполнить в гранитной брусчатке;

устройство новых проездов и площадок с покрытием из гранитной брусчатки;

устройство площадок для временного хранения автотранспорта;

устройство новой отмостки по периметру объекта;

установка элементов благоустройства (урны, скамейки), устройство контейнерной площадки для сбора мусора;

устройство освещения территории;

восстановительный ремонт покрытий проездов и дорожек, повреждённых в ходе выполнения работ по прокладке и замене инженерных сетей;

также проектом предусмотрены восстановительные работы по озеленению на повреждённых (в ходе устройства новых инженерных сетей) участках газонов.

Согласно проекту, на первом этаже каменного здания планируется разместить гостиничные номера. Также на первом этаже будет комната охранника, камера хранения и санузел для посетителей. Подъём на второй этаж осуществляется по каменной лестнице, распложённой в пристройке здания.

На втором этаже пристройки находится санузел для посетителей и бельевая. В переходе между каменным и деревянным зданием расположено помещение приёма и оформления приезжающих с небольшой комнатой для сейфов. На втором этаже каменного здания также размещаются гостиничные номера. Все санузлы в номерах совмещённые.

Для обеспечения доступа гражданам, в том числе маломобильным группам населения, с восточной стороны здания (внутренний двор) предусмотрено устройство пандуса перед входом в помещения первого этажа каменного здания.

На первом этаже деревянного здания планируется разместить гостиничные номера. У трёх номеров первого этажа отдельные входы непосредственной с улицы. Подъём на второй этаж осуществляется по лестнице, распложённой в пристройке здания. На втором этаже также размещаются гостиничные номера.

Также в здании имеются технические помещения, расположенные в подвале. Спуск в подвал осуществляется по отдельной лестнице, устроенной в пристройке здания.