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Туризм

Совет по инвестициям поддержал проекты по развитию туристской инфраструктуры в Псковской области

28.11.2023 21:10|ПсковКомментариев: 0

Совет по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова во вторник, 28 ноября, рассмотрел несколько проектов по созданию в регионе новых зон отдыха, туристической и спортивной инфраструктуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

После презентации и обсуждения поддержаны два инвестиционных проекта для Псковского района. Один из них предполагает развитие туристической и спортивной инфраструктуры Псковского спортивного клуба сверхлегкой авиации «Небо». Инвестор готов вложить в развитие территории около 50 млн рублей.

Заместитель директора клуба «Небо» Виталий Чурилов рассказал, что средства будут направлены на строительство 10-ти гостевых домиков, детских и спортивных площадок, возведение смотровой вышки, удлинение существующей влетно-посадочной полосы и создание еще одной резервной. Кроме того, руководитель клуба готов взять на себя в качестве социальных обязательств создание спортивной инфраструктуры для местных жителей. «Знаем вас. Вы активно развиваетесь, участвуете в решении социальных вопросов», — заметил Михаил Ведерников.

Поддержку совета по инвестициям получил проект ЗАО «Агрофирма «Победа» по созданию пляжного комплекса у деревни Муровицы Псковского района. На берегу реки Великой планируется благоустроить территорию пляжа, возвести ресторан с видовой террасой, 10 круглогодичных капитальных домиков А-Фреймов и зону глемпинга. В развитие территории предполагается вложить более 130 млн рублей. Глава региона уточнил, будет ли открыт общий доступ на пляжную зону. Инвестор заверил, что любой желающий сможет приехать на отдых. В рамках социальных обязательств в Муровицах будет дополнительно организована площадка для сбора ТКО.

Участники Совета по инвестициям обсудили и крупный проект по созданию в Пскове круглогодичного парка аттракционов «Волшебная гора». Директор ООО «АИК» Александр Терентьев рассказал, что завершается подготовка проектной документации, договоры на поставку аттракционного оборудования более чем на 200 млн рублей заключены. Их монтаж планируется начать с марта следующего года. Решением совета инвестору будет оказана поддержка в части предоставления дополнительного земельного участка в аренду. Планируется, что общие финансовые вложения в проект составят 860 млн рублей. Будет открыто 150 рабочих мест. «Хороший, масштабный проект», — прокомментировал губернатор.

Совет по инвестициям также одобрил предоставление господдержки в виде налоговых льгот проекту от Псковского завода механических приводов, который завершил реконструкцию одного из зданий. Работы завершены, здание уже функционирует. На реконструкцию завод направил более 130 млн рублей.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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