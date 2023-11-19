Туризм

Псковские профсоюзные здравницы представлены на выставке MedTravelExpo

Представители псковских профсоюзных санаториев принимают участие в международной выставке «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры-2023», которая проходит в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Мы ожидали большого интереса к нашим санаториям и базам отдыха у москвичей. И надо отметить, наши ожидания вполне оправдались. Посетители выставки подходят постоянным потоком, интересуются оздоровлением и отдыхом, различными услугами, — сообщила заведующая отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Ирэна Заблоцкая. — Надеемся, многие из посетителей станут постоянными гостями у нас на Псковской земле. Будем очень этому рады!»

Выставка продолжает свою работу до 7 декабря включительно.