Туризм

Выпуск телепрограммы «Пять причин приехать в Псков» снимают в регионе

Съемочная группа федеральной телекомпании «Мир» прибыла в Псков для съёмок выпуска программы «Пять причин приехать в Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Фото здесь и далее: Туристский информационный центр Псковской области

На вокзале Пскова съемочную группу встретила директор туристского информационного центра Лариса Семашко. В первый день съемочная группа побывает в Псковском кремле и на кулинарном мастер-классе по приготовлению блюда псковской кухни в ресторане «Хельга».

«Пять причин поехать в…» – программа межгосударственной телерадиокомпании «Мир», которая знакомит зрителя с уникальной природой, достопримечательностями, культурой и традициями народов стран СНГ и мира.

По программе, которую для тележурналистов подготовил Туристский информационный центр Псковской области, гости планируют побывать также на горнолыжных склонах Мальской долины, в музейном комплексе Изборска, в конном клубе, в гостях у народности сето.