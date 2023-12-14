Туризм

Полмиллиона экскурсантов побывали в Псковской области в этом году

По итогам 9 месяцев 2023 года Псковскую область посетило на 100 тысяч больше туристов, чем годом ранее. Также увеличилось количество экскурсантов - за указанный период с однодневным визитом в регионе побывали порядка 500 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.

Она подчеркнула, что в 2023-м году много средств вкладывалось в реставрацию объектов, популярных у туристов. «Это и Печоры, где в честь 550-летия обители проведено очень много работ, и Псков преображается», - заметила директор ТИЦ.

Не остались в стороне и предприниматели, которые на средства грантов увеличили количество мест для размещения, в частности, появились модульные отели, которые могут принимать туристов зимой. Сфера гостеприимства, по словам Ларисы Семашко, тоже поднялась на новый уровень. Более того, рестораны и кафе придержали стоимость цен на свои услуги на уровне 2022 года.

Отдельно директор центра отметила заслуги федеральных и частных музеев, которые на протяжении всего года готовили интересные программы.

Она заметила, что во всех уголках Псковской области есть, что посмотреть и где остановится, в том числе зимой. Многие базы отдыха предлагают гостям активный отдых - покататься с горок, на ватрушках и лыжах. Лариса Семашко упомянула загородный отель «Волынь» в Куньинском районе, эко-отель «Заозерье» в Пушкиногорском районе, базу отдыха «Озерная» на берегу Псковского озера. Также много средств размещения, где можно интересно провести время, расположены в живописном Гдовском районе.

Лариса Семашко согласилась с тем, что немного незаслуженно обделена вниманием южная часть области, в том числе Бежаницкий и Новоржевский районы. Однако в плане расселения туристов там есть некоторые сложности.

Директор ТИЦ добавила, что туристы также посещают Великие Луки, где расположен знаменитый «Луки Парк», земляная крепость и другие популярные объекты. А неподалёку развернулась спортивная база в Сенчитском бору, где зимой можно покататься на лыжах.

«Туристы к нам едут», - подытожила Лариса Семашко.