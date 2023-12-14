Туризм

Цены на поездку на отдых в Египет в Псковской области упали на 40%

Цены на поездку на отдых в Египет в Псковской области в ноябре упали на 40,7%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Из услуг заметно выросли цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России и в Крым – на 9,2%, услуги железнодорожного транспорта – на 8,1%, пересылку простого письма внутри России – на 7,4%, билеты в кинотеатр – на 6,2%, поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 4,6%, подписку на онлайн-видеосервисы – на 4,5%.

Из бытовых услуг больше всего подорожала химчистка мужского костюма – на 7,9%, постановка набоек – на 3,1%.

Снизились цены также на полет в салоне экономического класса самолета – на 26,5%, поездку на отдых в ОАЭ – на 21,8%, проживание в гостинице 1* – на 19,9%, проживание в гостинице 4* – на 16,6%.

В целом цены в Псковской области в ноябре 2023 года выросли на 0,8% (по России в целом – на 1,1%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 1,4%, цены на непродовольственные товары – на 0,5 %. Стоимость услуг выросла на 0,1%.