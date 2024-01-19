Туризм

Отдых в популярных санаториях подорожал на 15–30%

Размещение в российских здравницах в этом году обойдется туристам на 15–30% дороже, чем годом ранее, сообщили в профильных ассоциациях.

Так, на треть по сравнению с 2023 годом выросла стоимость отдыха в некоторых санаториях Кавминвод, рассказали «Известиям» в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья и пресс-службе туроператора «Алеан».

«Цены в санаториях формируются по обычным рыночным законам, в частности на них влияет соотношение спроса и предложения. В то же время потолок ограничен платежеспособностью населения. Поэтому подорожание в 30% мы пока наблюдаем скорее в единичных объектах», — рассказал медицинский директор ассоциации Михаил Данилов.

По его словам, на цены влияет и сезонность.

«В среднем по году сутки на человека в санатории обойдутся в 4–4,5 тыс. рублей — в эконом-сегменте, в 6–10 тыс. — в среднем и более чем в 10 тыс. рублей — в высшем. Но летом и в сентябре эти цены можно умножать на два. В особенности зависимы от фактора сезонности здравницы Краснодарского края», — отметил эксперт.

Но санаторный отдых столь популярен, что в этом году туристы активно поехали в межсезонье, заметили в туроператоре «Алеане». Спрос на туры по России весной относительно прошлого года вырос на четверть, и большую его долю составляют запланированные заранее оздоровительные поездки.

«Наиболее востребован санаторный отдых в Кавминводах — туда туристы сделали более половины всех броней. Следом идут Краснодарский край, санатории Урала и Сибири, а также Крыма и Калининградской области», — сообщили в пресс-службе туроператора.