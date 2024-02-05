Туризм

Дефицит водителей туристических автобусов в России достиг 60%

Транспортным компаниям не хватает до 40-60% водителей туристических автобусов, рассказал председатель правления Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей Олег Куксов. По его словам, одна из причин — в растущем спросе на услуги водителей на фоне популярности внутреннего туризма.

«Дефицит водителей проявляется не только в том, сколько автобусов вышло на линию, а в их готовности удовлетворить спрос при увеличении турпотока. Сейчас можно сказать, что перевозчики к этому не готовы. А если турпоток еще увеличится, то "дыра" станет очень заметной», — приводят слова Куксова «Известия».

Кроме того, профессия водителя автобуса не выглядит престижной в глазах молодых людей.

«Средний возраст водителей приближается к 50 годам, то есть со сменой мы уже опоздали. Их зарплата примерно соответствует уровню дохода курьера или таксиста. Вот только ответственность водителя туристического транспорта гораздо выше — он перевозит группу людей», — рассказал автоэксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

Ко всему прочему, требования к водителям автобусов выше, продолжил Кондрашин.

«Требуются права категории "DE", плюс подтвержденный водительский стаж, так как сразу человек не может начать пассажирские перевозки. А для того, чтобы курьером развозить продукты, достаточно привычной категории "В"», — сказал он.