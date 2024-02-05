Туризм

МТС улучшила сеть в горах Сочи к приезду псковских туристов

МТС завершила масштабный этап развития инфраструктуры связи на территории горного кластера Сочи. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор выросла на порядок. Территория покрытия увеличилась вполовину, 4G работает даже на высокогорных участках трасс на отметке 2 400 метров. Всего за последние пять лет МТС вложила в развитие инфраструктуры связи в горах Сочи порядка одного миллиарда рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: МТС

МТС построила на всех горных курортах современную инфраструктуру связи, которая обеспечивает работу сетей в экстремальных условиях горного ландшафта. Равномерное покрытие и высокие скорости достигаются за счет одновременной работы четырех частотных диапазонов. Агрегация этих частот на большинстве современных смартфонов позволяет использовать интернет на максимально высоких скоростях и оставаться на связи даже на удаленных трассах. Практически во всех отелях, а также развлекательных центрах, спортивных комплексах МТС развернула антенные системы внутри зданий для наилучшего приема.

На сегодняшний день самые высокие скорости на горнолыжных курортах Сочи зафиксированы в сети МТС. Это подтверждаются результатами независимого исследования ИАА TelecomDaily. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G МТС разгоняется до 305 Мб/сек. При этом ежедневно МТС принимает в свою сеть наибольшее количество роумеров. В целом, МТС в Сочи обслуживает каждый день в сезон до одного миллиона абонентов. При этом нагрузка на сеть растет год к году примерно на четверть.

«По данным МТС Travel, все больше псковичей в 2023 году открывали для себя горные курорты Сочи. В этом году активный отдых в Сочи обещает быть еще комфортнее: теперь скорость связи в горах сравнима со скоростью домашнего интернета», — отметила директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Согласно данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, турпоток в горный кластер Сочи увеличился по сравнению с 2022 годом на 2,7%. Чаще всего в горы Сочи приезжают женщины в возрасте 35-44 года. Чуть меньше приезжает мужчин данной возрастной категории. Примерно каждый третий отдыхающий в горах во время поездки посещает еще и побережье Сочи.