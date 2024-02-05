Лариса Семашко: К нам все равно едут туристы из-за рубежа

Как закрытые границы сказались на туристическом потоке и на его национальном составе в Псковской области, рассказала директор ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» Лариса Семашко в эфире радио ПЛН FM.
Псковскую область за прошлый год посетили представители Китая, Германии, Эстонии, Латвии, Беларуси, Армении и Таджикистана.
Также Псковский туристский информационный центр совместно с правительством региона провел встречу с журналистами и СМИ из дружественных стран.
В ходе беседы директор ТИЦ отметила, что Псковскую область чаще посещают туристы в возрасте от 30 до 70 лет.
Чаще всего регион посещают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Твери, Новгорода, Дальнего Востока, Сибири, Чебоксар, Башкортостана.