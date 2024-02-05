Туризм

Более 100 млн рублей выделили на строительство гостиниц в Псковской области в прошлом году

О строительстве коллективных средств размещения в Псковской области рассказала директор ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» Лариса Семашко в эфире радио ПЛН FM.

В 2023 году было выделено более 100 миллионов рублей на строительство коллективных средств размещения в рамках национального проекта «Гостеприимство и туризм». На эти средства построено около 7 объектов для проживания туристов на территории области: в Пушкиногорском, Пустошкинском, Невельском, Псковском районах. В результате строительства прибавилось более 170 номеров для гостей и жителей области.

Также в Псковской области активно развивается глэмпинг. Работа в этом направлении будет продолжаться, заверила Лариса Семашко.