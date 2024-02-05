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Туризм

Общественники раскритиковали законопроект о невозвратных тарифах в отелях

07.03.2024 08:11|ПсковКомментариев: 0

Сразу две общественные организации — Союз потребителей и «Общественная потребительская инициатива» — негативно оценили предложенный Минэкономразвития законопроект о невозвратных тарифах в гостиницах.

Так, Союз потребителей РФ уверен, что отельеры переведут на такие тарифы популярные места размещения. При этом бизнес будет взимать деньги за право отказаться от брони без потери денег. Именно так действовали авиаперевозчики, когда им разрешили продавать невозвратные билеты. Об этом сказано в письме Союза потребителей в Минэкономразвития (есть у «Известий»).

«Этот законопроект станет стимулом повышать цены на проживание в местах временного размещения. Это противоречит государственным приоритетам — сдерживать рост цен и стимулировать внутренний туризм», — сказано в письме Союза потребителей.

Бизнес также от этого не выиграет, уверены в организации. Так, например, спрос на услуги гостиниц будет снижаться из-за подорожания номеров и нового риска потерять деньги, если обстоятельства изменятся.

«Общественная потребительская инициатива» также негативно отнеслась предложенному проекту. Его нормы ущемляют базовые права потребителей, например, на отказ от договора при условии, что человек возместит исполнителю фактически понесенные расходы, сказал «Известиям» глава организации Олег Павлов. Предлагаемая мера вряд ли окажет существенную поддержку бизнесу, при этом с большой долей вероятности приведет к росту нарушений прав потребителей и снижению качества гостиничных услуг, отметил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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