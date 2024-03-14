Туризм

Роскачество будет присваивать звезды российским кемпингам

Роскачество и Национальный Союз Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма (НСПКА) заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие и популяризацию новых видов туризма, повышение качества инфраструктуры кемпингов и безопасности автопутешествий. Об этом стороны объявили на пленарном совещании по актуальным вопросам развития отрасли, которое состоялось в рамках выставки «Интурмаркет — 2024», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Роскачества.

Сотрудничество открывает новые перспективы для развития автотуризма в России. Центр компетенций в сфере туризма Роскачества будет развивать индустрию кемпингов и иных средств коллективного размещения, автомобильный туризм, а также маршруты для автотуристов и караванеров.

«Придорожный сервис и иная инфраструктура для автотуристов требует количественного и качественного развития, чтобы соответствовать требованиям законодательства, современных стандартов, а также возрастающим потребностям водителей и автопутешественников. Благодаря партнерству Роскачества и НСПКА автолюбители смогут безопасно и комфортно путе-шествовать по всей стране, открывая для себя новые места с высоким уровнем сервиса», — отметила заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева.

Помимо консалтинга, внедрения систем менеджмента качества и улучшения процессов управления в компаниях отрасли, Центр компетенций будет стандартизировать, сертифицировать кемпинги и продвигать лучшие из них. Классификацией и присвоением «звезд» займется орган по сертификации и классификации объектов туриндустрии «Роскачество — Туризм».

«Система классификации и сертификации кемпингов — ориентир не только для потребителей, но и для предпринимателей, которые открывают бизнес в области автомобильного и самостоятельного туризма. Это понятный инструмент, который позволяет организовать бизнес правильно — в соответствии с современными стандартами», — подчеркнул исполнительный директор НСПКА Антон Алексеев.

Также в рамках сотрудничества с НСПКА запланированы образовательные и просветительские мероприятия, разработка маршрутов и программ для автопутешествий. Особое внимание будет уделено информационной поддержке автотуристов, в том числе предоставлению актуальных данных о маршрутах, местах для остановок и отдыха.