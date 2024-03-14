Туризм

Названы популярные направления, на которых летний отдых подешевеет

По оценкам АТОР, этим летом отдых для россиян в Шри-Ланке и Дубае станет дешевле на 15 процентов. Причина - в увеличении числа полетных программ в эти страны. Об этом рассказал доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев.

По его словам, снижение стоимости путевок в ОАЭ и на Шри-Ланку - замечательная новость для российских туристов, которым надоел отдых в Турции и Египте.

Однако цены на путевки в Шри-Ланку и Дубай начинаются от 80 тысяч рублей на человека с перелетом. При этом лето - низкий сезон для этих курортов. В Эмиратах слишком жарко, а на Шри-Ланке бывают дожди и штормы, пишет «Прайм».

В результате, по мнению эксперта, повышенного спроса в эти страны ожидать летом не стоит. Особенно если речь идет не о системе «все включено».

Кроме того, перелеты в эти страны достаточно долгие и подходят не всем категориям туристов.

Таким образом, чтобы определить реальный спрос и влияние снижения цен на популярность направлений у россиян, необходимо дождаться первых результатов от увеличения рейсов по данным направлениям, резюмировал Гареев.