Туризм

Псковские профсоюзные санатории представлены на выставке MITT-2024 в Москве

Профсоюзные санатории и базы отдыха представлены на московской международной выставке MITT-2024 на совместной экспозиции Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

MITT - это международная выставка туризма и индустрии гостеприимства, которая проходит в Москве уже 30 лет. На этой площадке представляют свои продукты и услуги на российском рынке компании со всего мира.

«Выставка весьма оживленная, Псковская область представлена на очень достойном уровне. Сотрудничество профсоюзов и комитета по туризму региона позволяет показать регион с лучшей стороны и привлечь к нам в область новых туристов. А это означает - новые рабочие места и доходы в бюджет», – прокомментировал выставку председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.