Туризм

Большинство респондентов ПЛН проведут летний отпуск дома

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей проведут летний отпуск дома. Это следует из опроса, в котором приняли участие 197 человек.

«Никуда не поеду, мне и дома хорошо» - самый популярный ответ, такой вариант выбрали 37,06% проголосовавших. 23,35% участников опроса летом собираются поехать в путешествие в пределах региона или России, 16,75% отдохнут на даче или у родственников.

16,24% респондентов заявили, что летом у них не будет отпуска.

В туристическую поездку заграницу планируют поехать лишь 4,57% голосующих. 1,02% пока не определились. Такое же количество участников опроса летом отправятся в длительный отпуск и собираются реализовать множество планов.

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