Номерной фонд турбазы в Пустошкинском районе расширяют по нацпроекту

Модульные отели строят в Островском и Пустошкинском районах в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области
Председатель комитета Марина Егорова посетила строительные площадки в Островском и Пустошкинском районах. Здесь благодаря государственной поддержке возводятся современные и комфортные модули.
В Островском районе нацпроект помогает создавать новое коллективное место размещение на 22 модуля, а в Пустошкинском районе расширить номерной фонд уже полюбившегося многим места отдыха на 10 модулей на базе отдыха «Алоль».
Все работы идут в графике.