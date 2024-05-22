Туризм

Номерной фонд турбазы в Пустошкинском районе расширяют по нацпроекту

Модульные отели строят в Островском и Пустошкинском районах в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

Председатель комитета Марина Егорова посетила строительные площадки в Островском и Пустошкинском районах. Здесь благодаря государственной поддержке возводятся современные и комфортные модули.

В Островском районе нацпроект помогает создавать новое коллективное место размещение на 22 модуля, а в Пустошкинском районе расширить номерной фонд уже полюбившегося многим места отдыха на 10 модулей на базе отдыха «Алоль».

Все работы идут в графике.