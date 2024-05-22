В Госдуме предложили компенсировать 20% от стоимости турпутевки участникам СВО

Лантратова приводит данные, согласно которым в 2024 году стоимость летнего отдыха в России выросла на 15-20%, пишет ТАСС.

«В результате, яркий и запоминающийся отдых стал менее доступен для участников СВО и членов их семей. Считаю, что в сложившейся ситуации эффективной мерой поддержки участников СВО и членов их семей может стать запуск программы "Возврат. туризм", в рамках которой участникам спецоперации и членам их семей будет компенсироваться до 20% стоимости туристической поездки по России в пределах 30 тыс. рублей, а при посещении регионов Дальнего Востока и Арктики - в пределах 60 тыс. рублей», - говорится в письме.

Лантратова также предлагает включить в число участников этой программы вдов и детей бойцов, погибших при выполнении задач специальной военной операции. «Предполагается, что реализация данного предложения позволит обеспечить участникам специальной военной операции, а также членам их семей достойный и запоминающийся отдых, что позволит более эффективно восстановиться после нахождения в зоне проведения специальной военной операции», - пояснила она.