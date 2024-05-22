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Туризм

В Госдуме предложили компенсировать 20% от стоимости турпутевки участникам СВО

25.06.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду») обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением запустить программу «Возврат. туризм», в рамках которой участникам специальной военной операции (СВО) на Украине и членам их семей будут компенсировать до 20% от стоимости путевки. 

Лантратова приводит данные, согласно которым в 2024 году стоимость летнего отдыха в России выросла на 15-20%, пишет ТАСС

«В результате, яркий и запоминающийся отдых стал менее доступен для участников СВО и членов их семей. Считаю, что в сложившейся ситуации эффективной мерой поддержки участников СВО и членов их семей может стать запуск программы "Возврат. туризм", в рамках которой участникам спецоперации и членам их семей будет компенсироваться до 20% стоимости туристической поездки по России в пределах 30 тыс. рублей, а при посещении регионов Дальнего Востока и Арктики - в пределах 60 тыс. рублей», - говорится в письме.

Лантратова также предлагает включить в число участников этой программы вдов и детей бойцов, погибших при выполнении задач специальной военной операции. «Предполагается, что реализация данного предложения позволит обеспечить участникам специальной военной операции, а также членам их семей достойный и запоминающийся отдых, что позволит более эффективно восстановиться после нахождения в зоне проведения специальной военной операции», - пояснила она. 

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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