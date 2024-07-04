Туризм

Туристический налог: путешествия подорожают?

Госдума приняла закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, придет на смену курортному сбор. Его плательщиками станут не сами путешественники, а организации и физлица, оказывающие услуги по размещению. Как отнеслись к новости в туристической сфере региона, спровоцируют ли новые сборы рост цен на туристические услуги и не пострадает ли от нововведения конечный потребитель — турист, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Как разъясняет Минфин РФ, туристический налог – это местный сбор. Его ставки могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории средства размещения. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещения, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029 года. Минимальная сумма налога определена в 100 рублей в сутки.

Нелепая неожиданность

Новость о введении туристического налога туроператоры восприняли неоднозначно. «Это была нелепая неожиданность, к которой мы были совершенно не готовы, потому что изначально речь шла все-таки о курортном сборе», - говорит председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

Курортный сбор уже собирали с туристов некоторые российские регионы, в основном, южные (Краснодарский и Ставропольский края), а с этого года - и Санкт-Петербург. В северной столице сумма его составляла 100 рублей в сутки.

«Курортный сбор платится туристами за количество дней, которое они провели на объекте. И эти деньги идут на развитие туристической инфраструктуры. Налог же - вещь обезличенная. Если сбор имел целевое распределение, то налог попадает в муниципальный бюджет и тратится муниципалитетом по своему усмотрению», - предполагает председатель Псковского областного союза туриндустрии.

Светлана Баранова также обращает внимание на то, что налог платит не человек, а гостиница за каждый номер. «Депутаты так быстро приняли закон, что пока не понятно, как этот налог будет начисляться. Если сбор платили за количество дней, которые человек был на объекте, то что с налогом? Он будет взиматься 365 дней в году или в зависимости от загрузки отеля? Дело в том, что загрузка разная в высокий и низкий сезоны, в будние и выходные дни. И средняя загрузка больше 50% достигает мало у каких отелей в Псковской области», - отметила она, добавив, что средства размещения «не из своей прибыли будут брать эти суммы, а переложат их на людей, которые будут приезжать»

Председатель Псковского областного союза туриндустрии также заметила, что она против дополнительного налога еще и потому, что «взимать его возможно только с легальных участников рынка». «Если зайти на любой сайт, который предлагает забронировать жилье в Пскове, можно найти около 200 возможных вариантов размещения двух человек, а коллективных средств размещения в Пскове не более 40. Получается, что те предприятия, которые платят налоги, содержат штат, несут бремя по соблюдению всех норм безопасности, оказываются в менее выгодном положении, чем те, кто просто решил сдать свой домик или свою квартиру. Мы всеми силами плодим нелегальщину», - отмечает она.

Удар по отельерам

Еще одним сбором, который в итоге ляжет на плечи туристов, назвал туристический налог и руководитель турфирмы «Глобал Тревел Псков» Александр Ефимов.

«Раньше туристы сами оплачивали курортный сбор. Сейчас налог будут платить объекты размещения и, соответственно, накручивать цену, чтобы этот налог выплачивать муниципалитету», -поясняет Александр Ефимов.

По его словам, многие законодательные инициативы ведут к удорожанию туристических услуг. «При этом действенной мерой поддержки туризма от государства был только кэшбэк 20% за путешествия по России. Это была единственная реальная поддержка. Даже во время пандемии коронавируса никакой помощи турбизнес не получил», - отмечает он.

Предложенная редакция законопроекта Минфина предполагает поэтапно повышаемую ставку налога, и к 2029 году предельная ставка может достигнуть 5%. Логично предположить, что от этого могут пострадать отельеры.

«Фискальная нагрузка увеличится до 5% к 2030 году, а она у нас и так не самая маленькая в отрасли. Кроме того, те, кто у нас работает в тени, продолжат работать в тени: вряд ли какой-то налог будут платить. Поэтому это удар по честным отельерам», - говорит исполнительный директор отеля «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын.

Отельер отмечает, что в свое время выступал и против таких сборов. Но на момент обсуждения о туристических сборах говорилось как о «необязательных» - на усмотрение муниципалитета.

«Но вот этот налог сделали обязательным. Не надо быть провидцем, чтобы понять, что муниципалитет будет «за» и, конечно, не откажется от этого», - отмечает Дмитрий Блицын.

Давать оценку преждевременно

Впрочем, не всех представителей турбизнеса шокировала законодательная инициатива. Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова призывает не паниковать. «Раз вопрос решен уже на уровне Государственной Думы, обратного пути нет. Тут паниковать не стоит по той причине, что курортные сборы уже давно практикуются в тех регионах, куда мы уезжаем на пляжный отдых. И это не запредельные космические суммы, которые могли бы в разы увеличить стоимость за проживание», - говорит она.

Кроме того, по ее словам, в каждом регионе налог будет разный. «Сумму данного налога будут предлагать исходя из турпотока, востребованности. И главное, чтобы эти средства были направлены на улучшение объектов, которые находятся в туристских локациях», - считает Гелена Самохвалова.

Президент «Астур» надеется, что «все будет сделано грамотно и правильно».

«Меры, которые принимаются по поддержке туристического потенциала Псковской области, не должны быть перечеркнуты резким увеличением стоимости проживания. Я абсолютно уверена, что введение налога не ударит по кошельку туристов так, что они откажутся ехать в нашу прекрасную Псковскую область. Думаю, региональное правительство заинтересовано в увеличении турпотока».

По словам председателя комитета по туризму Псковской области Марины Егоровой, турпоток в регион действительно вырос. «Рост туристического потока подтверждает интерес к нашему региону. За последние пять лет с 2019 по 2023 год он вырос на 18%, и в 2023 году составил уже рекордное показатель - порядка 504 тысяч человек», - сообщает она.

Что касается налога на туризм, руководитель комитета не дает оценку законодательной инициативе.

«Это в принципе преждевременно. Мы должны на местном уровне глубже изучить те изменения, которые внесены в налоговый кодекс», - отмечает она.

О необходимости разобраться в новой, но хорошо применяемой во всем мире, практике и проработать механику сбора туристического налога говорит и генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Но, по ее словам, однозначно то, что «этот объем денег, который окажется в распоряжении города и области, позволит улучшить пребывание туристов». «Нам всегда не хватает каких-то очень простых вещей. Есть крупные города, где видимы издалека павильоны - информационные центры для туристов. Более того, в этих местах можно оформить экскурсионное обслуживание по всему региону. Этот спектр услуг очень широкий. Но понятно, что там работают люди, им надо платить зарплату, надо печатать большое количество информационных материалов. Найдутся сферы, куда можно приложить эти средства», - уверена она. Но единственное условие: «Этот сбор не должен быть большим».



Если все так и будет, в конечном итоге в выигрыше останется турист, который сможет гулять по чистым и благоустроенным улицам Пскова и других городов. Но пока, к сожалению, вопросов больше, чем ответов…

Светлана Синцова