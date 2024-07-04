Одобрен проект приспособления «Флигеля усадьбы Пошиваловой» в Пскове под апарт-отель

По результатам госэкспертизы одобрена проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Флигель усадьбы Пошиваловой» 1894 года для постройки, в котором собираются сделать апарт-отель. Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.
Фото здесь и далее: pleskov60.ru
Двор усадьбы находится в историческом центре Пскова, на углу улиц Пушкина и Карла Маркса (улица Пушкина, 14). Флигель расположен в юго-западном углу двора. Разработана проектная документация, проведена экспертиза, утверждены соответствующие акты профильной экспертной комиссией. Планируется ремонт и приспособление объекта для современного использования, включая благоустройство территории.
На первом этаже будут расположены четыре двухместных номера и помещение котельной. На втором этаже три двухместных номера и помещение кухни. В мансарде предусмотрены хозяйственные помещения и туалеты для персонала.
Эксперты отмечают важность обеспечения сохранности компонентов объекта культурного наследия при проведении работ по реставрации и его приспособлению для современного использования.