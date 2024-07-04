Туризм

Одобрен проект приспособления «Флигеля усадьбы Пошиваловой» в Пскове под апарт-отель

По результатам госэкспертизы одобрена проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Флигель усадьбы Пошиваловой» 1894 года для постройки, в котором собираются сделать апарт-отель. Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: pleskov60.ru

Двор усадьбы находится в историческом центре Пскова, на углу улиц Пушкина и Карла Маркса (улица Пушкина, 14). Флигель расположен в юго-западном углу двора. Разработана проектная документация, проведена экспертиза, утверждены соответствующие акты профильной экспертной комиссией. Планируется ремонт и приспособление объекта для современного использования, включая благоустройство территории.

На первом этаже будут расположены четыре двухместных номера и помещение котельной. На втором этаже три двухместных номера и помещение кухни. В мансарде предусмотрены хозяйственные помещения и туалеты для персонала.

«Планируемые дизайн-решения не несут ущерб конструктивным элементам здания, являющимся предметом охраны. Разделы по разработке инженерных систем предусмотрены для комфортного круглогодичного пребывания в здании и разработаны на основе действующих нормативных документов», – следует из акта госэкспертизы.

Эксперты отмечают важность обеспечения сохранности компонентов объекта культурного наследия при проведении работ по реставрации и его приспособлению для современного использования.