Туризм

Поток туристов в Псковскую область увеличился на 14%

За первое полугодие 2024 года Псковскую область посетили более 260 тысяч туристов, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с председателем регионального комитета по туризму Мариной Егоровой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Сфера туризма из года в год динамично развивается. Нас посетило на 14% туристов больше, чем в прошлом году. Более 950 тысяч экскурсантов, что на 6% больше, чем в прошлом году», — отметил глава региона.

Марина Егорова рассказала, что в связи с растущим турпотоком одним из приоритетных направлений является развитие номерного фонда.

«В этом нам помогает поддержка президентского нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На территории Псковской области в прошлом году появилось 105 новых номеров. В низкий сезон инвесторы создают активности, которые привлекают туристов», — рассказала председатель комитета.

Благодаря субсидии в 249 млн рублей по нацпроекту в этом году в регионе будет создано 186 новых номеров в модульных отелях. Михаил Ведерников уточнил, какие модульные некапитальные отели уже принимают гостей.

Марина Егорова в пример привела новый кемпинг в Гдовском районе на озере Велино: «Там расположились шесть новых модулей. Инвестор подошел к реализации проекта комплексно. В прошлом году с грантовой поддержкой обустроил пляж на берегу, закупил оборудование и возвел некапитальное кафе».

Кемпинг располагается на пути прохождения национального маршрута «Князь Александр Невский — имя России», где места размещения и точки питания крайне востребованы, продолжила Марина Егорова. Активно ведется работа и по адаптации этого маршрута под все категории граждан, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В завершение встречи Михаил Ведерников и Марина Егорова обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов по размещению туристов.