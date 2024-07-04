Туризм

Псков вошел в топ-10 старинных городов, популярных для путешествий летом

Самые популярные направления для путешествий по старинным городам летом 2024 года определил российский сервис бронирования жилья для отдыха Твил.ру.

В рейтинг попали города, которые были основаны ранее 1200 года, при этом не учитывалась Москва.

На первом месте по популярности - Судак, крымский город, начало которому было положено крепостью, построенной еще в 212 году нашей эры. На втором месте по популярности, но не по древности - Казань, основанная в 1005 году. А третье место занял дагестанский город Дербент, появившийся в 463 году нашей эры.

Псков, основанный в 903 году, в данном рейтинге расположился на восьмой строчке, после Ярославля, Минска, Керчи и Владимира.