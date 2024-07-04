Туризм

Псковские предприниматели до 31 августа могут присоединиться к новому проекту «Карта туриста»

Псковские предприниматели могут подать заявки на участие в новом проекте «Карта туриста» до 31 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

При оплате картой «Мир» услуг и товаров местных компаний, участвующих в программе лояльности, туристы и жители области будут получать кешбэк. Предприниматели смогут самостоятельно принять решение, на какую именно услугу клиент получит кешбэк, чтобы наиболее эффективно управлять своим бизнесом. В качестве одного из преимуществ проекта - информирование об участниках «Карты туриста» на 12 млн пользователей от платежной системы «Мир», размещение информации о компании на специальном лендинге и дополнительное информационное продвижение.

Чтобы присоединиться к проекту, предпринимателям нужно отправить свои контактные данные на почту yakovlevaeyu@nspk.ru. Участие может принять любой предприниматель, работающий не только с жителями региона, но и его гостями.

Согласование заявки с платежной системой «Мир» составляет до 5 дней. Проект разработан комитетом по туризму Псковской области совместно с платежной системой «Мир».