Туризм

Туристам рекомендуют воспользоваться госпабликами в Псковской области

Профессионалы туриндустрии, а также жители и гости Псковской области могут узнать главные новости сферы туризма в госпабликах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На странице комитета по туризму Псковской области «ВКонтакте» размещаются отраслевые новости. В госпаблике можно больше узнать о работе комитета и развитии данной сферы, туристских инвестиционных проектах, конкурсах и премиях, ярких региональных мероприятиях и получить обратную связь.

Туристский информационный центр в официальной группе «ВКонтакте» рассказывает все о путешествиях по Псковской области. Еженедельно публикуются подборки событийных мероприятий, информация о достопримечательностях и экскурсиях. Здесь можно найти, что посмотреть, где остановиться, поесть и купить сувениры. В комментариях менеджеры ТИЦ консультируют жителей и гостей региона.

В правительстве отметили, что у жителей и гостей Псковской области появляется все больше возможностей получать актуальную официальную информацию и решать социально бытовые проблемы с помощью соцсетей. Это становится возможным благодаря развитию системы госпабликов. Свидетельством официального сообщества является специальная метка, введенная социальной сетью «ВКонтакте» для государственных организаций.

Госпаблики — это официальные страницы, сообщества в соцсетях региональных и муниципальных органов власти, комитетов, бюджетных учреждений — больниц, детских садов, школ, поликлиник и других. Официальные страницы созданы в наиболее популярных среди жителей Псковской области соцсетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Благодаря таким источникам жители Псковского региона могут получить актуальную информацию или обратиться со своей проблемой. Задать свой вопрос можно в комментариях к постам или в личных сообщениях, пояснили в правительстве.