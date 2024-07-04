Туризм

Турмаршрут по псковским фермам стал лучшим по версии АТОР

Национальный туристический маршрут Псковской области «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают» стал лучшим в номинации «Мастера вовлечения. НТМ с лучшими мастер-классами» по версии Ассоциации туроператоров России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Церемония награждения прошла в Москве в рамках Международного форума-выставки «Отдых» в Москве. Ранее презентацию тура провела его автор, директор бюро путешествий «Континент тур» Светлана Баранова на стенде национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Необычные интерактивы являются визитной карточкой тура, а путь маршрута «С грохотом по фермам, или глаза боятся, а руки делают» проходит по интересным местам и эколокациям псковской земли: фермам, хуторам и усадьбам. За три дня туристы смогут увидеть значимые исторические места Псковщины, а также взять в руки лопату или грабли, ведро и испытать все прелести сельского труда, узнать секреты садоводства. Подробнее о туре можно узнать на портале Путешествуем.РФ, который развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На сайте специально собраны маршруты для путешествий по России в межсезонье.