Туризм

Сервис по подбору путешествий по Псковщине разрабатывают студенты из Петербурга

Команда студентов РАНХиГС из Санкт-Петербурга приехала в Псков в рамках программы «Больше, чем путешествие». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фотографии: комитет по молодежной политике Псковской области

Студенты выиграли конкурс по всероссийской программе проектных и исследовательских экспедиций «Открываем Россию заново». Теперь они разрабатывают онлайн-сервис по подбору программ для путешествий по нашему региону, ориентированный на молодежь до 35 лет. Такой сервис позволит еще больше раскрыть туристический потенциал Псковской области.

В рамках визита ребята посетили Дом молодежи и встретились с врио председателя комитета по молодежной политике Дмитрием Яковлевым.

«Рассказал ребятам о направлениях молодежной политики в нашем регионе, о пилотном проекте "Больше, чем путешествие", в рамках которого в Псковскую область приедут 100 студентов из Республики Беларусь. Также поговорили о привлечении молодежи на государственную службу», - поделился Дмитрий Яковлев.

Ребята, в свою очередь, поделились впечатлениями о Псковской области и рассказали о проектах, в которых принимают участие в своем регионе.

Программа «Больше, чем путешествие» реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».