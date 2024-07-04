Туризм

Более 1 300 псковичей отдохнули в санаториях по профсоюзным путевкам с начала года

За девять месяцев 2024 года по профсоюзным путевкам в Псковской области отдохнули более 1 300 членов профсоюзов, это больше на 8%, чем в предыдущем периоде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Как отмечают в облсовпрофе, востребованность профсоюзного санаторно-курортного отдыха и оздоровления в здравницах Псковской области растет. В регионе успешно работают три профсоюзных санатория: «Хилово» в Порховском районе, «Черёха» в городе Пскове и санаторий «Голубые озера» в Невельском районе. Санатории могут принять более тысячи посетителей единовременно.

«Мы рады, что у нас есть такая замечательная возможность предоставления членам профсоюзов региона путевок по сниженной стоимости. Это показатель эффективной работы всей команды профсоюзов. Санатории успевают предоставить качественные услуги всем желающим и уделить особое внимание нашим профсоюзным коллегам. Будем работать дальше!» — прокомментировал итоги работы санаториев за девять месяцев текущего года председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.