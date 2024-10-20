Туризм

Краевед на встрече в Пскове расскажет о своем походе на перевал Дятлова

Встреча с псковским краеведом и путешественником Виктором Верёвкиным состоится 24 октября в библиотеке имени Григорьева в Пскове. Он расскажет о своем походе на перевал Дятлова, где в феврале 2023 года группа из 17 человек, среди которых был и Виктор Верёвкин, решила повторить маршрут знаменитых лыжников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Холат-Сахль с языка манси переводится как «Гора смерти», поскольку зимой там дуют пронизывающие ветра, а температура воздуха может за считанные минуты опуститься и на 10, и даже на 20 градусов, рассказали в библиотеке. Поэтому в холодное время года на эту гору ни местные, ни приезжие старались не ходить, а летом туда устремлялись толпы туристов, которым хотелось полюбоваться с высоты на красоты приполярного Урала.

«В 1959 году группа студентов под руководством опытного туриста Игоря Дятлова решила отправиться туда именно зимой. Лыжники изучили маршрут и основательно подготовились к походу, но не учли всех особенностей этих суровых мест и совершили роковую ошибку...» - напомнили в учреждении.

26 февраля 2023 года 17 человек решили пройти путём дятловцев. В их числе был и пскович Виктор Верёвкин. О том, что было дальше, он расскажет сегодня, в 17.00 в Библиотеке-Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева по адресу: Псков, улица Юбилейная, дом №87-а (телефон: 57-16-15).