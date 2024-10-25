Туризм

Изучить ветеринарные требования страны назначения советуют псковичам перед путешествием с питомцем

На что стоит обратить внимание владельцев домашних животных, планирующих путешествия с питомцами, рассказала журналистам заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова на пресс-конференции 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«При подготовке к поездке необходимо заранее изучить ветеринарно-санитарные требования страны назначения. Если вы планируете посетить несколько стран или путешествуете транзитом, важно узнать правила для всех государств, через которые будете проезжать с животным», - отметила она.

Галина Леонова также подчеркнула необходимость обращения в авиакомпанию для уточнения правил перевозки животных.

«Многие авиакомпании не принимают на борт грызунов, поэтому владельцам таких питомцев стоит учитывать этот момент», - пояснила специалист.

Кроме того, вакцинация против бешенства является обязательной. «Если вы опоздали с вакцинацией, она будет считаться первичной, что потребует карантина», - предупредила Леонова. В зависимости от вида животного, также могут потребоваться дополнительные прививки.