Туризм

Россияне стали значительно чаще путешествовать в Японию

Путешественники из России в текущем году всё чаще обращают внимание на поездки в Японию, рассказали эксперты «Газете.Ru».

Как отметили аналитики, количество бронирования отелей в Токио выросло в 2,1 раза, а в Киото — в 2,3 раза

Такой всплеск интереса по сравнению с осенью 2023 года связан со стабильной политической обстановкой в стране и низким курсом иены.

На втором месте находится Будапешт, столица Венгрии, в котором путешественники стали снимать жилье вдвое чаще.

Среди внутренних направлений туристы осенью текущего года значительно чаще выбирают Саранск. Спрос на апартаменты и отели вырос на 98,6%. Также эксперты отметили повышенный спрос на краткосрочную аренду жилья в Тамбове — там количество бронирований увеличилось на 87,4%. Кроме того, в топ вошел Якутск, популярность которого к осени 2023 года увеличилась на 76,6%.