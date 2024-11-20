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Туризм

Госдума разрабатывает закон о социальном туризме

25.11.2024 08:20|ПсковКомментариев: 0

В Госдуме разрабатывают закон о социальном туризме. Он будет направлен на развитие специальных маршрутов, инфраструктуры, создание номеров в отелях для семей с детьми. Например, планируется, что появится специальный тариф для поездок многодетных семей, а бизнесу, который будет оказывать такие услуги, предоставят льготы.

О том, что профильный комитет Госдумы разрабатывает соответствующие нормы закона, говорится в рекомендация по итогам парламентских слушаний. Согласно документу, в проработке задействованы кабмин, Минэкономразвития, Минтранс, Росстандарт, а также региональные органы власти, пишут «Известия».

«В наш комитет часто обращаются с инициативами ввести какой-либо вид туризма: автомобильный, экологический и другие. Но из всех видов, которые сегодня предлагаются и обсуждаются, самый важный — социальный. Только его имеет смысл закреплять законодательно. Ведь это, прежде всего, возможность получить доступ к туристической индустрии для таких групп населения, как, например, многодетные семьи, участники СВО, — пояснил глава комитета ГД по развитию туризма и туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

По его словам, этот доступ должен быть основан на поддержке государства, которая может выражаться в льготах, субсидиях, возможностях комфортабельного расселения.

Теги: #туризм #социальный туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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