Туризм

Туристические домики в виде мельниц появятся в Пушгорах

Совет по инвестициям прошедший под руководством губернатора региона, поддержал 9 проектов, планируемых к реализации или дальнейшему развитию на территории региона 18 декабря.



Фото: сайт правительства Псковской области

Инвестор одного из проектов занимается развитием сектора комфортного загородного отдыха. Так, в Пушкиногорском районе компания «Пушград» строит экологическую базу отдыха, изюминкой которой станут домики, стилизованные под мельницы.

В Куньинском районе ООО «Псковские просторы» занимается реновацией существующей базы отдыха «Нептун» на берегу Жижицкого озера.