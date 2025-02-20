Туризм

Бутик-отель в бывшей столовой «Волна» в Пскове готовится к открытию

Новый бутик-отель на улице Профсоюзной, 4 в Пскове (бывшая столовая «Волна») готовится к открытию. Об этом один из управляющих отелем сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По его словам, бронь номеров стартует с апреля, однако дата официального открытия отеля пока не установлена.

«На техническом уровне мы готовы принимать гостей, но официальное открытие зависит от множества факторов, связанных с настройкой всех бизнес-процессов», — пояснил управляющий.

В отеле будет 32 номера, включая один VIP-номер с двумя санузлами и верандой. Помимо проживания, отель предложит своим гостям и жителям города разнообразные услуги. В частности, планируется открытие ресторана, доступного не только для постояльцев, но и для всех желающих.

«Кухня нашего ресторана еще находится в стадии разработки, но уверен, что она порадует даже самых взыскательных гурманов», — заявил собеседник ПЛН.

«На мой взгляд, главная особенность нашей гостиницы — это её номера. Каждый из них уникален: имеет свой собственный стиль и цветовое решение. В этом и заключается особенность нашего бутик-отеля — мы относимся к каждому клиенту как к члену нашей семьи. Мы гарантируем, что команда и персонал будут максимально дружелюбны, открыты и профессиональны», — подчеркнул управляющий.

Ранее планировалось, что на улице Профсоюзной откроют четырехзвездочный отель с рестораном в конце 2022 или в начале 2023 года.