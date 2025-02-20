Туризм

Владельцы псковских турбаз и санаториев должны до 1 марта зарегистрироваться в системе «Гостеприимство»

Владельцы коллективных средств размещения в Псковской области, таких как санатории, базы отдыха, глэмпинги и кемпинги, обязаны внести сведения о своих объектах в единый реестр объектов классификации до 1 марта 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Изображения: правительство Псковской области

Требование распространяется на объекты, которые ранее не подлежали обязательной классификации согласно закону об основах туристской деятельности. Несоблюдение данного требования приведет к невозможности дальнейшей работы указанных средств размещения после установленного срока, отметили в правительстве.



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Полезные ссылки для работы в подсистеме «Гостеприимство» размещены на официальном сайте комитета по туризму Псковской области.

Обучающие вебинары по работе в подсистеме «Гостеприимство» проходят каждый четверг в 10:00 на канале ФГИС Инфо. Ближайший вебинар на тему «Функционал в подсистеме «Гостеприимство» состоится 27 февраля 2025 года в 10:00. Ссылка для подключения.