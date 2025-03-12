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Укрепление рубля привело к росту спроса у псковичей на заграничные поездки — аналитики

18.03.2025 15:48|ПсковКомментариев: 0

Существенное укрепление рубля (почти 15% с начала года*) привело к резкому росту спроса на отдых за границей. Во второй половине февраля у жителей Пскова, как и в целом по стране, вырос не только трафик на сайты туристических операторов и агрегаторов, но и количество бронирований туров — на 28% в сравнении с показателями за 1-12 февраля. Увеличилась и глубина продаж — сейчас местные жители бронируют отдых как на предстоящий летний сезон, так и на осенние и зимние месяцы. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, и эксперты сервиса «Слетать.ру» после изучения обезличенных данных абонентов. 

Фото здесь и далее: Мегафон

Традиционно с января по апрель российские пользователи потребляют равное количество трафика в каждый из месяцев, когда просматривают сайты туроператоров и агрегаторов путешествий. Однако во второй половине февраля это значение увеличилось на 35%. Выросло и количество бронирований туров — больше, чем на четверть относительно начала месяца и почти на 50%, относительно аналогичного периода 2024 года. Интерес пользователей сохранился и в начале весны: количество бронирований за первые 10 дней марта выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что первый пик продаж в феврале пришелся на 14 число, что можно объяснить не только Днем всех влюбленных, но и дневным снижением курса доллара почти на 5%.

«Укрепление рубля напрямую влияет на стоимость туров и покупательский интерес к отдыху за рубежом. В текущей ситуации туристы могут сэкономить от 10 до 30% в зависимости от стоимости путешествия. Мы фиксируем и увеличение глубины продаж, клиенты все чаще приобретают туры с вылетом осенью или зимой», — рассказала Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру».

Больше всего во второй половине февраля, относительно аналогичного периода 2024 года, вырос спрос на отдых в Китае (в 4,7 раза) и Вьетнаме (в 7 раз). Однако доля этих стран в общем объеме продаж все еще незначительна — по 2%. Также россияне стали чаще бронировать туры в Египет — на 68%, Турцию — на 54%, Мальдивы — на 49%, относительно показателей февраля 2024 года. При этом доля стран от общего числа бронирований составила 22% для Египта, 21% для Турции, 13% для Таиланда, 10% для ОАЭ. Годом ранее Турция возглавляла этот рейтинг, опережая Египет всего на 0,5%. 

Чаще всего выбором страны для поездки у жителей Пскова озадачены женщины, они составили 57% аудитории. Примечательно и то, что в среднем они расходуют почти в 1,4 раза больше трафика, чем мужчины. Наиболее активно планируют отдых люди в возрасте 35 – 44 года, на их долю пришлось порядка 33% трафика.

Аналитики отмечают, что в 2025 году сменился и рейтинг регионов с точки зрения расхода трафика. К примеру, годом ранее жители Ингушетии интересовались путешествиями так часто, что республика занимала четвертое место, а в этом году не попала в топ-5, а Самарская область, наоборот, в этом году переместилась с седьмого места на пятое, сразу после Ростовской области. Первые три места остались без изменений: Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Исходя из данных о совершенных бронированиях летать на отдых, россияне будут из аэропортов Москвы (43.4%), Санкт-Петербурга (9.4%), Екатеринбурга (5.8%), Казани (2.7%) и Самары (2%).

«Экспертиза МегаФона в BigData позволяет нашим корпоративным клиентам выявлять новые тренды и вносить коррективы в свои бизнес-процессы. При этом анализ изменения трафика посещаемости интернет-ресурсов, профиля аудитории сайтов и структура интересов потребителя помогает бизнесу быстрее реагировать на изменения и принимать решения опираясь на аналитические данные», — говорит директор департамента по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Екатерина Гаммель. 

Для того, чтобы по прилете на отдых сообщить близким о прибытии, вызвать такси до отеля или воспользоваться услугами банка, необходим мобильный интернет. В самых популярных у туристов странах МегаФон в тестовом режиме дает своим абонентам бесплатно 1 Гбайт интернета на срок до 12 часов. Это позволит решить важные вопросы и настроить необходимый пакет роуминга, отметили в компании. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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