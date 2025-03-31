Туризм

Гелена Самохвалова: В многообразии турпродукта Турция Россию не победит

После введения санкций в российских регионах была проведена колоссальная работа по развитию туризма. Об этом президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада АСТУР, генеральный директор турфирмы «София» Гелена Самохвалова рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В Псковской области во всех отелях овербукинг всесезонный, это одно из самых важных достижений туристической сферы Псковской области – мы добились всесезонной туристической посещаемости. Есть периоды потише, но они нужны для отдыха туристического бизнеса», – сказала Гелена Самохвалова.

Она отметила, что после пандемии и санкций люди опять поехали за границу, но интенсивность подобных поездок все еще достаточно низкая в сравнении с допандемийным периодом.

«Была проделана колоссальная работа на федеральном уровне и в каждом регионе, где есть перспективы развития туристической отрасли. В нашей богатой стране с нашим многообразием турпродукта — ни одна Турция нас уже не победит. Мы можем предложить в разных регионах различные виды отдыха, что не могут предложить ни Турция, ни Таиланд, ни Египет», — добавила Гелена Самохвалова.