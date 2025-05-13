Туризм

День в деревне

В восьми километрах от города Великие Луки, в деревне Касьяново, расположено уникальное агротуристическое хозяйство «Корниловские традиции». Его владельцы предпочли шуму мегаполисов размеренную жизнь на селе и ждут в гости всех желающих отдохнуть от городской суеты. Здесь можно насладиться тишиной и красотой природы, окунуться в сельский уют, попробовать натуральные продукты, пообщаться с дружелюбными животными и получить навыки ухода за ними.

Как сугубо городские жители «докатились» до деревенской жизни, и в чём её прелесть? Откуда взялось название бренда, и как это связано с событиями Великой Отечественной войны? Какие занятия и вкусности ждут участников туров выходного дня? Подробности — в материале нашего обозревателя, которая побывала в хозяйстве в преддверии запуска агротуристического проекта.

Жизнь на свободе

Инна Бокова имеет два высших образования, техническое и юридическое, долгое время работала на руководящей должности в офисе. Её супруг Игорь Богданов — специалист по пожарным и охранным системам. Они жили и работали в Санкт-Петербурге и Москве, после обосновались в Великих Луках. В 2014 году решили построить дачный дом на 15 сотках неподалёку от города, и это навсегда изменило их жизнь.

Участок в деревне Касьяново достался по наследству от родителей, которым Инна с детства помогала на пасеке. Именно здесь, на малой Родине, было решено возвести небольшое строение для летнего отдыха. Домик построили за зиму, с наступлением тепла всё чаще оставались ночевать — природа, свежий воздух, тишина.

«И в один момент мои родители сделали нам замечание: "Что вы там сидите и ничего не делаете, заведите хотя бы кур". Они были трудоголиками, и я в них пошла. С 5 лет в моей жизни был спорт, преодоление трудностей, я просто не могу сидеть и ничего не делать, не работать физически, не строить планы, всегда должно быть какое-то развитие», - отметила Инна Бокова.

Первыми питомцами стали куры, а потом и козочка появилась. При этом козьего молока супруги ни разу не пробовали, просто захотелось иметь такое животное. Как-то раз Игорь снял пробу — оказалось, вкусно, завели ещё козочек. «Молоко есть, надо ж и поросят? Взяли. Потом взяли корову, бегала за нами везде, как собака. Она была игрунья и всё разрушала. На участке раньше росли розы, декоративные кустарники, туи, плакучие ивы, был красивый забор, в итоге ничего не осталось, только несъедобное. Купили «Ниву» - она рогами её обошла. Потом как-то раз бегала вокруг дома с покрышкой на шее. Молока при этом не давала, переболела всем на свете. 5 лет сидела у нас на шее, но после неё ничего уже не боимся», - поделилась воспоминаниями наша собеседница.

С козами поначалу тоже было непросто. Первыми на ферме поселились полугодовые Белка и Стрелка, а также пятилетняя Миланья, которая сразу же устроила побег. Новоиспечённому хозяину пришлось гоняться за питомицей по полям около часа, каким-то чудом поймал. «Первая дойка заняла сорок минут, при этом она лягалась и кусалась. Три дня я плакала, будучи уверенной, что никогда доить не научусь. Сейчас у нас 26 дойных коз. И в ближайших планах маленькая ферма пока на 50 голов. Белка и Стрелка до сих пор с нами!» - добавила Инна.

С работы она давно уволилась, на смену надоевшему компьютеру и документам пришли радости и хлопоты, сопряженные с жизнью на селе, где супруги проводят большую часть времени. Их сын Дмитрий живет в городе Великие Луки и регулярно приезжает помогать родителям, на попечении которых немало животных. Помимо коз в хозяйстве есть овцы, все они невероятно послушные и дружелюбные, всегда рады гостям, особенно, пришедшим с угощением.

Также в наличии куры разных пород, в том числе китайские шелковые и алтайские бентамки, индюки, утки. Птицы живут «на свободе», с утра до вечера они беспрепятственно перемещаются по территории, на ночлег исправно возвращаются домой. На вопрос о том, не сбегут ли, Инна уверенно отвечает: «Оттуда, где хорошо, животные не уходят. Даже если захочешь, чтобы ушли, они все рано вернутся». По её словам, в хозяйстве живет много «бесполезных» животных, которые не выполняют никаких других функций, кроме эстетической.

Одна из главных достопримечательностей «Корниловских традиций» - ослица по имени Плюша, которая завоевала особую популярность у гостей благодаря своему милейшему внешнему виду, покладистому характеру и любви к морковке.

Не прочь полакомиться овощами и нутрии, которые, как и Плюша, привезены из пушкиногорского «Зоограда». Это ночные животные, которых хозяева зовут «хвостатыми капибарами», они плохо слышат и видят, но обладают мощными оранжевыми зубами и проворными лапами. Это позволяет им преодолевать сложные препятствия: к примеру, могут прогрызть пол, отогнуть профлист, разобрать сетку на проволоку и отправиться гулять по территории. Нутрии очень любят плавать, поэтому с наступлением тепла для них установят ванну с водой.

Раньше на попечении Инны и Игоря были еще и вьетнамские вислобрюхие поросята, которые очень нравились гостям, но пока от данного вида животных решили отказаться в силу того, что хозяйство и так большое. В ближайшие дни в Касьяново приедут кролики, а уже сегодня по соседству с сельхозживотными там живут собаки и кошки. Последние, уверяют владельцы, появились без их на то желания и представляют собой «хорошо организованную, наглую банду».

Семейные истории

Изначально супруги не планировали заниматься развитием экотуризма, но со временем заметили, что хозяйство стало привлекать всё больше гостей. Люди приезжают сюда пообщаться с ласковыми, контактными питомцами, прогуляться по живописным окрестностям, и абсолютно все отправляются по домам в хорошем настроении. А некоторые юные посетители уезжают с мечтами о собственных питомцах: «Мам, а давай мы тоже ослика заведем».

Поэтому было решено запустить агротуристический проект, аналогов которому в Великолукском муниципальном округе нет. Совсем скоро «Корниловские традиции» начнут принимать гостей на туры выходного дня, уже подготовлены специальные программы: «В поход с Плюшей» — прогулка по живописным местам в компании дружелюбной ослицы, «День в деревне» — помощь фермерам в повседневных делах и наслаждение сельской атмосферой, «Мир пчёл» — рассказ о секретах пчелиного улья и возможность попробовать свежий мёд прямо с пасеки. Кстати, в мае можно наблюдать интересное явление - роение, когда происходит разделение пчелиной семьи на две. «Старая матка с частью пчёл вылетят из домика, сядут где-нибудь рядом и будут ждать, когда разведчики найдут новый дом. Иногда рой может сидеть более суток. Наша задача - собрать рой в ящик и поселить в свободный домик на пасеке», - так описывает процесс Инна.

Пчелиные домики ей достались по наследству от родителей вместе с участком и семейными традициями, которые в совокупности легли в основу агротуристического проекта.

«Нас часто спрашивают, почему хозяйство, которое расположено в деревне Касьяново, имеет такое название. В довоенное время моя семья жила в деревне Корнилово, которая, как и многие другие населенные пункты, была полностью разрушена. Сейчас это урочище, которое примыкает к нашей деревне. После войны уцелевшие жители Корнилово около четырех лет провели в землянках. Затем их объединили в деревню Касьяново, дома там строили вручную из брёвен, которые сплавляли по Ловати. Люди ходили на реку, расположенную в низине, вылавливали стройматериалы и относили в деревню. Сегодня неспешная прогулка по холмистой местности может занять целый день, и это далеко не поход за бревнами, из которых нужно построить дом. В память о бабушке, которая была ранена в щеку, потеряла глаз, но сохранила всех своих четырех детей под обстрелами и в оккупации, мы решили работать под этим брендом. Не только ради нас, а ради наших детей, такие семейные истории должны сохраняться. Как научить подрастающее поколению чему-либо? Только своим примером. Воспитание любви к Родине, патриотизма должно начинаться с детства», - подчеркнула Инна Бокова.

Фото из семейного архива, бабушка Анастасия Георгиевна - в центре.

Земля в урочище изрыта окопами. Там проходили кровопролитные бои, на места которых до сих пор приезжают поисковые отряды, но только с разрешения владельцев хозяйства, в распоряжении которых на данный момент находится 6,5 га сельхозземли в окрестностях Касьяново и порядка гектара непосредственно в населенном пункте. Супруги трепетно относятся к своим владениям, поддерживают их в порядке с целью сохранения исторической памяти и первозданной природы.

В десяти минутах пешей прогулки от хозяйства расположены живописные возвышенности и смотровые площадки. На одной из них установлена скамейка с изумительным видом на озеро, куда прилетают утки, лебеди, серые цапли. Живут в этих местах и бобры, следы которых можно наблюдать на поваленных деревьях.

С другой возвышенности открывается великолепный вид на древнее городище. Раньше туда водили школьников в походы, Инна планирует возобновить традицию и уже подготовила текст экскурсии, согласовав его с великолукским краеведом Владимиром Орловом, который много знает об этих местах. Таким образом, гости хозяйства смогут насладиться природой и историей одновременно, а заодно искупаться в Ловати.

В окрестностях хозяйства есть ещё один водоём — это ручей Колпинка, на спуске к которому бьет родник. По воспоминаниям отца Инны, за водой сюда приходили и немцы, и советские воины. В послевоенное время источник был заброшен, владельцы хозяйства постепенно облагораживают его своими руками.

Без гламура

Снимки и картины с изображением исторических окрестностей, а также фотографии людей, которые были свидетелями событий прошлых лет, планируется разместить в одном из гостевых домов на территории хозяйства. Это современная постройка, часть которой приспособили для музея. В основу экспозиции легли советские вещи и предметы деревенского быта, найденные на чердаке старого дома в Касьяново и на прилегающей территории. Часть экспонатов подарили друзья и знакомые.

Глиняные горшки, подковы, аутентичные полотна, старинные весы и коромысло, приспособления для изготовления валенок, двуручная пила, маслобойка, лапти — некоторые вещи покажутся незнакомыми не только детям, но и взрослым, родившимся в 90-е. Посетители музея в Касьяново могут узнать, как применялись «козлы» для распиловки дров, как достать горшок из печи при помощи ухвата, и как пользоваться прялкой — такой раритет также имеется, его планируют восстановить и использовать для интерактивов.

Есть несколько уголков, посвящённых советской эпохе, где, к примеру, можно увидеть авоську с хлебом и миксер, при помощи которого тогдашние хозяйки месили тесто, почитать журнал «Крокодил» и даже «отправить» посылку в СССР. Здесь же представлены пластинки, патефон, утюг 1950-х годов и многое другое.

Отдельное место в музее будет отведено под портреты родственников, прошедших войну. Один стенд будет посвящён деду Инны Михаилу Ивановичу Фёдорову 1902 года рождения, заместителю командира партизанского отряда. «К сожалению, много военных фотографий семья отдала в краеведческий музей, где в числе прочих защитников Родины была и его фотография. Мы решили обратиться к сотрудникам музея с просьбой восстановить семейный архив. На первой фотографии мой дедушка склонился над картой, на второй он первый слева. Третья - 1940 год, маленький ребёнок - моя мама на коленях бабушки, которая погибла во время войны», - рассказала наша собеседница.

Рассказами о родственниках она с удовольствием делится за чашкой чая в кухонной зоне на входе в музей. Пусть это и не старинная русская изба, а новострой, в нём всё очень по-деревенски. Стол, скамьи, печь, в которой разводят огонь в холодное время года, занавески, скатерти, сервиз — сельский уют всегда собирается из подобных мелочей.

Вторая гостевая постройка на территории хозяйства предназначена непосредственно для размещения гостей. Это не благоустроенный коттедж, а самый обычный деревенский дом. Там посетители смогут оставить свои вещи на время прогулки или работы в хозяйстве, отдохнуть, перекусить и при желании переночевать — для этих целей будут оборудованы три спальных места, уже заказана вся необходимая мебель. В распоряжении туристов будут кровати, шкаф, стол, кухонный набор, телевизор, санузел-биотуалет, деревенский рукомойник и другие предметы первой необходимости. Также желающие смогут попариться в бане в лучших «Корниловских традициях».

В настоящее время продолжается благоустройство территории хозяйства, в частности, планируется оформить фотозону. Пока её функцию выполняет старый тополь, на фоне которого гости делают памятные снимки. Ранее высота дерева достигала 27 метров, но пришлось обрезать из соображений безопасности.

«Когда живешь в деревне, всё в процессе, у нас нет никакого гламура, но есть природа, история и желание всё это сохранить, передать будущим поколениям», - констатировала Инна.

Дело непростое

Наша собеседница признаётся: во времена работы в офисе она думала, что много знает, но оказалось, это совсем не так. На земле пришлось всему учиться с нуля: постигать азы строительства и содержания частного дома, нюансы ухода за разными видами животных. Согласитесь, не каждый городской житель сможет подстричь копыта козе или поставить укол овце, которую укусило неизвестное насекомое. Немногие могут похвастаться навыками сыроварения, которое Инна успешно осваивает на протяжении последних лет.

Основное направление хозяйства — производство и переработка козьего молока. В «Корниловских традициях» по уникальным рецептам хозяев готовят более десяти видов сыров, два вида творога, сметану и масло. Здесь можно отведать как традиционные твёрдые, полутвёрдые и десертные сорта, в том числе брынзу, фету, сулугуни, халуми, так и диковинку для любителей пикантных и необычных вкусов вроде белпер кнолле — это сыр в виде шариков, обсыпанных специями, например, хмели-сунели или душистым перцем.

Хитом продаж в хозяйстве считают «сливочный домашний» для любителей спокойных вкусов, его берут на завтрак, он хорошо усваивается как у взрослых, так и у детей.

Перед тем, как приступить к сыроварению, Инна очень долго и упорно училась: читала специализированную литературу, проходила онлайн-курсы, окончила «Школу фермера» на базе Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и в будущем планирует повышать уровень знаний, в том числе на базе магистратуры вуза.

«Для приготовления сыров нужно иметь много знаний. Некоторые посмотрят рецепты в интернете и пробуют делать сами, но это все не то. Нужно четко понимать, что ты делаешь, вникать в процесс, иначе могут быть проблемы с качеством. Здесь огромное количество нюансов. Нужны специальные приборы, например, pH-метр. Кислотность надо контролировать: недобрал — будет развиваться нехорошая микрофлора, перебрал — сыр начнет крошиться и получится невкусным. Каждый вид требует определенного соотношения белка и жира в молоке. Если нарушить это соотношение , то можно получить саморазрыв сыра, недостаточную пластичность, совершенно другой вкус, прогорклость, мыльный привкус и так далее», - Инна Бокова озвучила лишь часть аргументов, подтверждающих, что сыроварение — сложная наука.

В настоящее время спрос на продукцию, производимую в Касьяново, превышает предложение. Фермерские сыры из козьего молока покупают не только великолучане, но и жители Санкт-Петербурга. Также есть запрос от магазинов, который в рамках личного подсобного хозяйства удовлетворить не представляется возможным. Поэтому Инна и Игорь намерены построить сертифицированный молочный цех. Работа в этом направлении ведется в тесном сотрудничестве с администрацией Великолукского муниципального округа, в настоящее время оформляется участок для производства. Оно развернётся на месте старого дома, который был построен в послевоенные года из тех самых бревен, которые приносили с Ловати. Строение обветшало, поэтому его решили снести, а из уцелевших стройматериалов смастерят необходимые объекты инфраструктуры для туристов — столы и скамейки. Принимать гостей в хозяйстве намерены круглый год, благо от города недалеко, подъезд хороший, а со стороны властей есть необходимая поддержка.

«Движение вперёд не останавливается, планов у нас громадьё. Планируем расширяться, заводить новых животных (давно мечтаю о пони и страусах), построить еще один гостевой дом, посадить яблоневый сад, взять в аренду ещё больше земли, чтобы сохранить первозданную природу, тишину. «Корниловские традиции» - это место, где тихо, никакой громкой музыки, салютов, криков у нас не будет. Люди приезжают сюда отдохнуть на свежем воздухе, отправиться в поход на целый день, либо позаниматься делами вместе с нами, побыть со стадом, покормить животных, поработать на пасеке. Наша туристическая деятельность направлена на общение с животными, знакомство с сельской жизнью, отдых на природе, а также имеет исторический уклон, будем дальше двигаться в этом направлении», - подытожила Инна Бокова.

Агротуристический проект стартует в ближайшее время, за новостями можно следить в Telegram-канале хозяйства. Создатели «Корниловских традиций» уверены, что оказание экскурсионных услуг позволит реализовать дальнейшие планы по благоустройству, развить туристическую инфраструктуру на юге области, при этом сохранив исторические места и память о связанных с ними событиях.

Ульяна Лаблюк